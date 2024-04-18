Ternyata Ini Alasan Suku Mentawai Menolak Modernisasi

INDONESIA memiliki ratusan suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Suku-suku ini memiliki ciri khas dan adat budayanya yang masih terus dilestarikan hingga saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat adat perlahan berupaya menyesuaikan diri untuk mengikuti perkembangan zaman.

Namun, mereka tidak lupa untuk juga tetap melestarikan budaya suku yang mengakibatkan adanya akulturasi budaya.

Meski begitu, hingga detik ini juga masih ada suku yang menolak untuk melakukan modernisasi dan akulturasi. Salah satunya adalah Suku Mentawai yang berada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

(Foto: Rus Akbar/MPI)

Total luas wilayah Kepulauan Mentawai adalah sekitar 4.000 km persegi dan dihuni oleh sekitar 30 ribu jiwa.

Sebagian kecil di antaranya masih tinggal di pedalaman hutan dengan cara hidup yang sederhana dan jauh dari kata modern.

Masyarakat Suku Mentawai tinggal di pedalaman hutan dengan tinggal di rumah adat. Cara berpakaian mereka juga masih menggunakan pakaian tradisional asli tanpa ada unsur modern.

Untuk kehidupan sehari-hari, masyarakat suku ini masih mengandalkan berburu. Sagu menjadi makanan pokok masyarakat. Kemudian daging babi hutan, ayam hutan, dan kijang menjadi lauk yang biasa dikonsumsi dari hasil buruan.