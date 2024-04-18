Viral Wisatawan Pakai Baju Motif Samaan di Pantai, Netizen: Pasukan Kue Lapis!

TREN outfit kekinian sering kali diikuti banyak anak muda di Tanah Air. Mereka rela membeli outfit yang lagi hits agar terlihat trendi dan up to date.

Tapi, apa jadinya jika ikut-ikutan tren ini justru malah bikin ngakak. Seperti yang dialami para pemuda wisatawan pantai ini.

Momen kocak itu diunggah akun Instagram, @kepoin_trending. Terlihat para wisatawan pantai yang tak saling kenal itu justru kompak mengenakan baju dengan motif yang sama.

“Jadi kayak seragam,” tulis akun itu.

Baju tersebut ada t-shit motif garis-garis berwarna coklat dan putih. Mulanya, terlihat ada dua orang gadis yang juga mengenakan pakaian tersebut.

Tak lama, muncul seorang pria yang juga memakai baju serupa tengah berdiri di pinggir pantai. Adapula wisatawan lainnya yang ternyata juga memakai baju garis-garis dengan model dan warna yang sama persis.

Momen lucu wisatawan pantai tiba-tiba kompak pakai baju samaan ini sukses bikin netizen ngakak.