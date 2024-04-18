Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apa Saja Tantangan dan Tanggung Jawab Pramugari di Udara?

Janila Pinta , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |06:41 WIB
Apa Saja Tantangan dan Tanggung Jawab Pramugari di Udara?
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

PRAMUGARI merupakan salah satu profesi yang cukup banyak disorot. Dalam dunia penerbangan, profesi ini menjadi simbol dari petualangan dan kemewahan udara.

Namun, di balik senyuman ramah dan pakaian seragam yang rapi, tersembunyi tantangan yang jarang terungkap.

Setiap orang yang berprofesi sebagai pramugari dituntut untuk dapat menaklukkan segala tantangan tersebut. Seperti cerita pengalaman dari seorang pramugari asal Colorado, Amerika Serikat, Hannah Tesone.

Awak kabin cantik berusia 23 tahun ini banyak memposting kehidupan dunia penerbangan melalui instagram pribadinya.

Hannah menjelaskan meski bekerja di penerbangan terlihat mewah dan menyenangkan karena dapat mengunjungi berbagai kota atau negara, tetapi di balik itu pekerjaan ini memiliki risiko yang serius terkait keselamatan. Hannah juga mengatakan bahwa pelatihan untuk profesi ini tidaklah mudah.

Infografis Etika Pramugari

"Pelatihannya sangat intens namun singkat. Kebanyakan pelatihan bervariasi dari empat hingga tujuh minggu. Pelatihan dirancang untuk melihat apakah Anda dapat bekerja dengan baik di bawah tekanan dan tekanan yang ditimbulkan oleh pekerjaan ini," kata dia menyitir Daily Star.

“Hari-harinya sangat panjang dan Anda harus belajar bagaimana menavigasi evakuasi darurat, kebakaran, parit (evakuasi air), keadaan darurat medis, dan banyak lagi. Pekerjaan ini bukan untuk orang yang lemah hati dan pelatihan dirancang untuk melihat apakah Anda dapat menanganinya. situasi apapun yang menimpa Anda di lingkungan dengan stres tinggi," tuturnya.

Jadi, tugas para pramugari bukan hanya memberikan layanan pada penumpang saat di pesawat. Tugas itu hanya sebagian kecil dari tugas-tugas mereka sebenarnya. Pramugari harus mampu mengambil tindakan yang tepat dalam keadaan darurat dan selalu memastikan keamanan setiap orang.

Telusuri berita women lainnya
