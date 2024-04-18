Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Malioboro hingga Borobudur, Inilah Destinasi Favorit Wisatawan saat Libur Lebaran 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |06:17 WIB
Malioboro hingga Borobudur, Inilah Destinasi Favorit Wisatawan saat Libur Lebaran 2024
Jalan Malioboro, Yogyakarta (Foto: Instagram/@malioboro_insta)
PERGERAKAN wisata saat momen mudik dan libur lebaran 2024 memberi dampak signifikan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf). Tercatat, perputaran ekonomi di sektor ini ditaksir mencapai Rp369,8 triliun.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf, Nia Niscaya berujar, berdasarkan survei yang dilakukan Kemenparekraf, didapatkan data-data terkait preferensi aktivitas wisatawan nusantara di momen libur lebaran 2024.

Survei dilakukan terhadap 1.756 responden, dengan hasil survei per 14 April 2024 yang menunjukkan bahwa preferensi daya tarik wisata terbesar masyarakat yakni pantai atau danau sebesar 56,1 persen.

Infografis Keuntungan Liburan saat Low Season

Selanjutnya adalah pusat kuliner (50,8 persen), pegunungan/agrowisata (41,9 persen), taman rekreasi/kebun binatang (29,9 persen), dan pusat perbelanjaan (26,6 persen).

Sementara untuk durasi berwisata meliputi satu hari atau one day trip (49,5 persen) dan dua sampai empat hari (36,2 persen). Adapun preferensi akomodasi, menggunakan hotel berbintang (34,5 persen) dan akomodasi keluarga (26,9 persen).

Ia juga mengungkap destinasi wisata favorit saat mudik lebaran tahun ini yakni Malioboro, Ciwidey, Pangandaran, Parangtritis, Puncak Bogor, Ragunan, Lembang, Borobudur, dan Bromo.

"Memang secara statistik pergerakan wisnus terbesar di (pulau) Jawa karena jumlahnya (penduduk) besar, pembangunan infrastruktur juga baik sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku wisatawan nusantara di momen mudik dan libur lebaran ini," ujar Nia.

