Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

243.821 Wisatawan Berlibur ke Candi Prambanan dan Borobudur Selama Libur Lebaran 2024

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |06:03 WIB
243.821 Wisatawan Berlibur ke Candi Prambanan dan Borobudur Selama Libur Lebaran 2024
Candi Borobudur (Foto: Pexels)
A
A
A

SEBANYAK 243.821 wisatawan berkunjung ke destinasi wisata yang dikelola oleh PT Taman Wisata Candi (TWC) atau InJourney Destination Management (IDM).

Destinasi seperti Candi Borobudur, Prambanan, Keraton Ratu Boko, Teater Pentas Ramayana dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) memang masih menjadi alternatif berwisata selama libur Lebaran 2024 dari tanggal 8 sampai 15 April 2024.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis InJourney Destination Management, Hetty Herawati mengatakan, destinasi TWC masih menjadi magnet kunjungan wisatawan selama musim libur Lebaran 2024.

Terlebih ada konsep baru yang mereka tawarkan memang menjadi pertimbangan tersendiri bagi wisatawan.

Pesona destinasi wisata warisan budaya dunia tetap diminati untuk berlibur bersama keluarga maupun kerabat sambil menyelami keagungan dan kedalaman makna luhur dari cerita sejarah dari leluhur bangsa. Sehingga tingkat kunjungan selama lebaran cukup menggembirakan.

"Tapi memang angka kunjungan wisatawan ke destinasi TWC cenderung menurun dibanding dengan tahun 2023 lalu," ungkapnya.

Infografis Candi Borobudur

Penurunan ini sebenarnya sejalan dengan penurunan kunjungan secara umum. Di mana banyak faktor kemungkinan yang menjadi penyebabnya, antara lain perubahan tren perjalanan, faktor ekonomi nasional, bertumbuhnya destinasi wisata lokal, dan lainnya.

Menurut dia, destinasi Taman Wisata Candi Borobudur tetap menjadi jajaran tertinggi tingkat kunjungan di Jawa Tengah dengan jumlah 63.427 wisatawan.

Taman Wisata Candi Prambanan dan Taman Wisata Keraton Ratu Boko dikunjungi sebanyak 82.138 wisatawan. Jumlah kunjungan ini menyumbang sebanyak 35 persen angka kunjungan di kabupaten Sleman yang sebanyak 234.319 wisatawan.

"Pertunjukan Sendratari Ramayana, Roro Jonggrang dan Shinta Obong menarik kunjungan sebanyak 2.015 wisatawan," tambahnya.

Destinasi wisata yang dikelola anak perusahaan InJourney Destination Management, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dikunjungi sebanyak 95.485 wisatawan di tanggal 8–15 April 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/408/3143008/prabowo_subianto_dan_emmanuel_macron_di_candi_borobudur-cZnF_large.JPG
Presiden Macron: Candi Borobudur adalah Bukti Keunggulan Indonesia dan Inspirasi di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/408/3142995/presiden_macron_nyetir_sendiri_di_candi_borobudur-Po0y_large.JPG
Aksi Tak Terduga, Presiden Macron Nyetir Sendiri di Kawasan Borobudur 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061799/kemenag-326X_large.jpg
Kemenag Sebut Pemasangan Chattra di Candi Borobudur Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/549/3015588/rio_jokam_menjajal_pesona_candi_borobudur-SDNw_large.jpg
Content Creator Rio Jokam Jajal Pesona Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012429/intip-suasana-perayaan-waisak-di-candi-borobudur-jelang-pelepasan-lampion-QDbJXbF56Q.JPG
Intip Suasana Perayaan Waisak di Candi Borobudur Jelang Pelepasan Lampion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012214/mengulik-makna-pelepasan-lampion-pada-perayaan-waisak-di-candi-borobudur-SwYEgTN7gk.jpg
Mengulik Makna Pelepasan Lampion pada Perayaan Waisak di Candi Borobudur
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement