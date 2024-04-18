Ferrero Hadirkan Kinder Creamy, Camilan Baru untuk Si Kecil

FERRERO memperkenalkan kreasi terbarunya Kinder Creamy. Kinder Creamy dibuat dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, termasuk susu, untuk memberikan pengalaman rasa yang unik, lezat, serta memiliki beraneka ragam tekstur dalam setiap suapnya.

Langkah perluasan portofolio ini menandai masuknya Ferrero ke dalam segmen makanan ringan yang tengah berkembang di Indonesia. Ferrero pun berupaya untuk memecahkan dilema antara ibu dan anak dengan menyediakan pilihan camilan lezat dalam porsi yang sesuai untuk memuaskan rasa lapar di antara waktu makan.

Perwakilan dari Kinder Creamy, Fabian Heymer, mengatakan, pihaknya berupaya untuk memberikan pilihan camilan yang terjangkau dan unik kepada anak-anak yang gemar akan camilan.

"Indonesia memegang peran penting sebagai salah satu pasar utama bagi Ferrero secara global, dan kami yakin Kinder Creamy akan dapat menarik minat para pecinta makanan ringan, baik untuk dinikmati di rumah maupun saat bepergian," kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, Ferrero berkomitmen untuk tidak hanya menyediakan camilan yang lezat, tetapi juga menciptakan momen kebersamaan antara ibu dan anak.