Minum Air Mineral Dingin Bahaya untuk Kesehatan Tubuh, Mitos atau Fakta?

BANYAK orang yang sangat menyukai minum air mineral dingin. Namun di sisi lain, minum air dingin seringkali diasumsikan sebagai salah satu hal yang bisa membahayakan kesehatan tubuh.

Tak jarang mereka yang gemar minum air mineral dingin ditakutkan dengan rumor mengenai kerusakan ginjal. Padahal banyak orang yang lebih tertarik dan suka mengonsumsi air mineral dalam kondisi dingin.

Lantas, benarkah minum air mineral dingin bisa memicu bahaya untuk kesehatan tubuh, khususnya organ ginjal? Certified health coach, dr. Dion Haryadi, PN1, CHC, AIFO-K menjelaskan bahwa air mineral yang dikonsumsi dalam kondisi dingin mau pun hangat, dengan sendirinya suhunya akan menyesuaikan jika sudah mencapai lambung.

“Jadi sebenarnya air yang diminum, berapa pun suhunya itu ketika mencapai lambung, maka akan menyesuaikan dengan keadaan lambung kita,” kata dr. Dion dikutip dari akun Instagram @dionharyadi, Kamis (18/4/2024)