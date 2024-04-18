Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Marion Jola Pamer Tubuh Langsing dan Kulit Eksotis

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |19:30 WIB
5 Potret Marion Jola Pamer Tubuh Langsing dan Kulit Eksotis
Potret Marion Jola, (Foto: Instagram @lalamarionmj)
A
A
A

MARION Jola kerap kali tampil fashionable ketika di atas panggung, mau pun ketika sedang berlibur. Perempuan yang akrab disapa Lala ini juga sempat identik dengan tubuh curvy seksi yang jadi idaman banyak orang.

Namun, Lala belakangan ini dirinya sedang rajin menjalankan olahraga hingga membuatnya turun berat badan yang cukup signifikan. Baru-baru ini Lala memamerkan sebuah foto cantiknya yang memperlihatkan tubuh indah sekaligus kulitnya yang amat eksotis.

 BACA JUGA:

Unggahan tersebut berhasil menjadi sorotan publik. Penasaran? Yuk intip 5 potret Lala pamer tubuh langsung dan kulit eksotis, dilansir dari akun @lalamarionmj, Kamis (18/4/2024)

 BACA JUGA:

1. Pamer pinggang ramping: Lala tampak berpose memasukan kedua tangannya ke dalam saku celananya. Pinggangnya yang ramping begitu terlihat yang membuat siluet badannya tampak seperti hourglass alias jam pasir.

2. Candid kibas rambut: Penyanyi 23 tahun itu menguncir satu rambut coklat panjangnya. Foto ini diambil candid saat lala sedang menatap ke langit sambil mengibaskan rambut indahnya.

Halaman:
1 2
      
