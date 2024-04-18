5 Potret Marion Jola Pamer Tubuh Langsing dan Kulit Eksotis

MARION Jola kerap kali tampil fashionable ketika di atas panggung, mau pun ketika sedang berlibur. Perempuan yang akrab disapa Lala ini juga sempat identik dengan tubuh curvy seksi yang jadi idaman banyak orang.

Namun, Lala belakangan ini dirinya sedang rajin menjalankan olahraga hingga membuatnya turun berat badan yang cukup signifikan. Baru-baru ini Lala memamerkan sebuah foto cantiknya yang memperlihatkan tubuh indah sekaligus kulitnya yang amat eksotis.

Unggahan tersebut berhasil menjadi sorotan publik. Penasaran? Yuk intip 5 potret Lala pamer tubuh langsung dan kulit eksotis, dilansir dari akun @lalamarionmj, Kamis (18/4/2024)

1. Pamer pinggang ramping: Lala tampak berpose memasukan kedua tangannya ke dalam saku celananya. Pinggangnya yang ramping begitu terlihat yang membuat siluet badannya tampak seperti hourglass alias jam pasir.

2. Candid kibas rambut: Penyanyi 23 tahun itu menguncir satu rambut coklat panjangnya. Foto ini diambil candid saat lala sedang menatap ke langit sambil mengibaskan rambut indahnya.