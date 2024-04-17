Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Gara-Gara Ikutan Fashion Kekinian, Malah Kayak Anak Karyawisata

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |08:07 WIB
Viral Gara-Gara Ikutan Fashion Kekinian, Malah Kayak Anak Karyawisata
Viral Baju Samaan di Pantai. (Foto: Instagram)
A
A
A

LEBARAN memang menjadi momen seseorang membeli baju baru. Tujuan tentu saja dipakai ketika berlibur atau bertemu saudara-saudara di kampung halaman.

Biasanya, kita akan melihat tren baju yang tengah populer saat ini, agar terlihat kekinian dan juga fashionable. Tapi ingat, bukan hanya Anda loh yang ingin terlihat fashionable dan mengikuti tren, banyak orang lain yang juga berpikiran sama.

Viral Outfit jakarta

Seperti yang terjadi dalam postingan oleh seorang netizen ini. Gara-gara ingin mengikuti tren, maka baju yang dipakai pun terlihat sama. Bahkan, terlihat baju yang sama tersebut tidak hanya dipakai para pria, tapi juga wanita.

Momen kocak itu diunggah akun Instagram, @kepoin_trending. Terlihat para wisatawan pantai yang tak saling kenal itu justru kompak mengenakan baju dengan motif yang sama.

“Jadi kayak seragam,” tulis akun itu.

Baju tersebut ada t-shit motif garis-garis berwarna coklat dan putih. Mulanya, terlihat ada dua orang gadis yang juga mengenakan pakaian tersebut.

Tak lama, muncul seorang pria yang juga memakai baju serupa tengah berdiri di pinggir pantai. Adapula wisatawan lainnya yang ternyata juga memakai baju garis-garis dengan model dan warna yang sama persis.

