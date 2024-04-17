Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Momen Lucu Bule dan Anaknya Jajan Batagor di Pinggir Jalan, Netizen: Abangnya Yes-Yes Aja

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |07:08 WIB
Viral Momen Lucu Bule dan Anaknya Jajan Batagor di Pinggir Jalan, Netizen: Abangnya Yes-Yes Aja
Viral Tukang Batagor. (Foto: Instagram)
A
A
A

BATAGOR merupakan makanan yang kerap dijajakan di pinggir jalan dan mudah sekali ditemukan. Tapi, bagaimana jadinya kalau yang jajan batagor di pinggir jalan ini justru wisatawan mancanegara alias bule?

Seperti momen kocak yang diunggah akun Instagram, @kepoin_trending ini. Viral momen bule kedapatan tengah asyik jajan batagor di pinggir jalan. Tak sendirian, pria berkulit putih itu juga mengajak kedua anaknya membeli jajanan khas Jawa Barat ini.

Viral Batagor

“Bule bawa anaknya bertanya tentang batagor kepada abang penjualnya,” tulis akun itu.

Lucunya, bule ini nampak menanyakan jenis dari jajanan batagor ini ke penjualnya. Ia terlihat kebingungan dengan jajanan batagor yang ditata di gerobak. Penjual batagor itu pun mencoba menjelaskan jajanan batagor ini pada bule tersebut. Ia juga menyuruh bule itu mencicipinya.

“Enak?,” tanya bule itu.

“Enak!,” jawab si penjual.

Bule ini juga menanyakan isi dari batagor ini. Namun, sang penjual nampak kurang memahami bahasa bule itu dan responnya pun bikin ngakak.

“Yes, yes,” jawab si penjual.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement