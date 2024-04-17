Viral Momen Lucu Bule dan Anaknya Jajan Batagor di Pinggir Jalan, Netizen: Abangnya Yes-Yes Aja

BATAGOR merupakan makanan yang kerap dijajakan di pinggir jalan dan mudah sekali ditemukan. Tapi, bagaimana jadinya kalau yang jajan batagor di pinggir jalan ini justru wisatawan mancanegara alias bule?

Seperti momen kocak yang diunggah akun Instagram, @kepoin_trending ini. Viral momen bule kedapatan tengah asyik jajan batagor di pinggir jalan. Tak sendirian, pria berkulit putih itu juga mengajak kedua anaknya membeli jajanan khas Jawa Barat ini.

“Bule bawa anaknya bertanya tentang batagor kepada abang penjualnya,” tulis akun itu.

Lucunya, bule ini nampak menanyakan jenis dari jajanan batagor ini ke penjualnya. Ia terlihat kebingungan dengan jajanan batagor yang ditata di gerobak. Penjual batagor itu pun mencoba menjelaskan jajanan batagor ini pada bule tersebut. Ia juga menyuruh bule itu mencicipinya.

“Enak?,” tanya bule itu.

“Enak!,” jawab si penjual.

Bule ini juga menanyakan isi dari batagor ini. Namun, sang penjual nampak kurang memahami bahasa bule itu dan responnya pun bikin ngakak.

“Yes, yes,” jawab si penjual.