HOME WOMEN LIFE

5 Petenis Cantik Katie Volynets, Paras Manisnya Bikin Gemas

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |06:07 WIB
5 Petenis Cantik Katie Volynets, Paras Manisnya Bikin Gemas
Petenis Cantik Katie Volynets. (Foto: Instagram)
A
A
A

KATIE Volynets merupakan pemain tenis muda asal Amerika Serikat. Mulai bermain tenis pada usia yang sangat muda, dia dikenal sebagi pemain kidal yang dapat memainkan backhand dengan dua tangan.

Lahir dari pasangan petenis Andrey Volynets dan Anna Volynets, dia memang memperlihatkan bakatnya pada dunia tenis hingga pada 2019 mendapatkan wildcard. Sayangnya, dia mengalami kekalahan dalam pertandingan ITF Malibu melawan Bianca Turati.

Ditengah lika-likunya menjadi atlet, Katie juga rajin berbagi foto di Instagram. Dia sangat aktif bermain sosial media, dan sering mengunggah potretnya di akun pribadinya @katie.volynets.

Casual dan Natural

Katie Vloynets

Potret pertama Katie Vloynets terlihat saat berada Chichen Itza, Yucatan, Mexico tampak sedang berpose dekat bangunan bersejarah dengan mengenakan outfit casual crop top berwarna hitam dengan rambutnya yang dikepang dua serta menggunakan topi.

Tampil Feminim Bersama Anjing Kesayangannya

Katie Vloynets

Katie Vloynets tampil feminim dengan mengenakan dress bermotif floral berwarna merah maroon tampak ia sedang berada di teras rumahnya sambil menggendong anjing kesayangannya.

Pesona Katie Saat Berlibur di Barcelona

Katie Vloynets

Di potret selanjutnya penampilan Katie saat berlibur di pantai Barcelona dengan mengenakan bikini serta dengan rambutnya yang digerai dan tubuhnya yang terlihat bodygoals membuat ia terkesan sangat mempesona dan menarik perhatian.

Halaman:
1 2
      
