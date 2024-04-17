5 Potret Caroline Wozniacki, Petenis Cantik yang Kini Jadi Hot Mom

CAROLINE Wozniacki merupakan pemain tenis profesional asal Denmark yang sempat menjadi petenis nomor satu dunia di nomor tungal. Caroline Wozniacki tercatat telah memenangkan 30 gelar tunggal WTA.

Namun tepat pada 6 Desember 2019, Wozniacki mengumumkan bahwa ia resmi akan pensiun dari tenis profesional setelah Australia Terbuka 2020, dan memilih menjadi ibu rumah tangga. Meski demikian, dia masih rajin mengunggah penampilannya di akun Instagram pribadi milikinya @carowozniacki.

Tampil dengan Gaya Santai

Pada potret pertama Caroline Wozniacki tampak terlihat sedang berpose duduk di sebuah sofa dengan brand ternama yang menjadikan dirinya sebagai brand ambassador pada furniture tersebut. Dengan mengenakan tank top hitam yang dipadukan dengan celana hawai bermotif tropical tampak ia terkesan santai.

Stylish dengan Tas Branded

Caroline Wozniacki terlihat sedang berpose dengan mobil pribadinya dengan mengenakan blazer crop bermotif floral yang dipadukan dengan inner hitam dan celana legging hitam serta hells hitam, ditambah dengan mengenakan tas branded berwarna merah membuat ia terlihat tampil stylish.

Tampil Cantik Seperti Bidadari

Di potret selanjutnya Caroline Wozniacki tampak sedang bermain di pantai bersama anaknya dengan mengenakan maxi dress rajut berwarna putih yang kompak berwarna senada dengan anaknya. Dipadukan dengan crown flower yang menjadi aksesoris pemanisnya membuat ia tampil cantik.