Siapa Nyimas Laula? Fotografer iPhone yang Ajak Tim Cook ke Museum Wayang

NAMA Nyimas Laula mendadak jadi sorotan publik setelah terlihat satu frame dengan CEO Apple di Museum Wayang. Rupanya, dia menemani Tim Cook untuk melihat kebudayaan seni wayang Indonesia.

Dalam postingan yang dibagikan Tim Cook di media sosial X, terlihat Bos Apple itu sedang berbincang dengan seorang dalang yang didampingi oleh Nyimas Laula.

"Fotografer iPhone Nyimas Laula memperkenalkan saya pada bentuk seni kuno Indonesia yang terkenal saat ini di Museum Wayang. Terima kasih untuk semua pemain yang luar biasa!," tulis Tim Cook dalam keterangan fotonya di akun X @tim_cook.

Netizen pun langsung dibuat penasaran dengan sosok Nyimas Laula, siapakah dia? Nyimas Laula sendiri merupakan seorang fotografer asal Bali. Dalam media sosial pribadinya dia memiliki 66,4 ribu pengikut.

BACA JUGA: Potret Sepatu Cinderella Sandra Dewi yang Dipakai Saat Menikah dengan Harvey Moeis

Aktif di media sosial, Nyimas banyak membagikan hasil fotonya yang keren. Bila dilihat dari Instagramnya, dia banyak membagikan foto-foto dengan teknik human interest hingga street fotografi.

Dilansir dari berbagai sumber, Nyimas Laula seorang jurnalis foto yang karyanya fokus pada isu lingkungan dan hak asasi manusia di seluruh negeri. Dia memulai perjalanannya pada tahun 2015 dan sejak itu bekerja dengan Reuters, The New York Times, National Geographic, dan VICE.