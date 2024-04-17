Advertisement
HOME WOMEN LIFE

MNC Peduli dan Rumah Yatim Bagikan 100 Paket Beras untuk Yatim, Dhuafa dan Lansia di Kampung Nelayan

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |17:49 WIB
MNC Peduli dan Rumah Yatim Bagikan 100 Paket Beras untuk Yatim, Dhuafa dan Lansia di Kampung Nelayan
MNC Peduli.
A
A
A

KOLABORASI dalam kebaikan di bulan suci Ramadan, MNC Peduli dan Rumah Yatim salurkan 100 paket beras kepada yatim piatu, dhuafa dan lansia di kampung nelayan yang berada di Kampung Sembilangan, Desa Hurip Jaya, Kabupaten Bekasi.

Meskipun berada di Kabupaten Bekasi Kampung Sembilangan merupakan daerah yang terisolasi yang terletak di pesisir utara Jawa, meski hanya berjarak dua jam dari Jakarta. Akses menuju Kampung Sembilangan cukup menantang karena dilalui dengan menggunakan perahu.

Bantuan ini sangat disambut antusias oleh warga setempat. Ratusan paket beras disalurkan langsung oleh Rumah Yatim dan MNC Peduli kepada masing-masing penerima manfaat pada Selasa (2/4/2024).

Vijay salah satu warga yang mendapat bantuan mengungkapkan terima kasih atas bantuan yang diterima “Alhamdulillah saya ucapkan pada MNC peduli dan Rumah Yatim untuk membantu warga kami terutama untuk yatim dan kaum duafa semoga berkah selalu,” jelasnya.

Harapan kami untuk warga dusun bilangan semoga MNC peduli selalu aktif untuk membantu program-program di wilayah kampung kami

