Beruntungnya Pria Ini Bisa Selfie Bareng Tim Cook, Shock Berat Sampe Gemeter

BOS Apple Tim Cook mengunjungi Indonesia hari ini untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Tapi sebelum bertemu Presiden Jokowi, dia memang menyempatkan diri ke beberapa tempat di Indonesia.

Nah, momen inilah yang dimanfaatkan Apple Fan Boy untuk bertemu Tim Cook, salah satunya Jeremiah Nathanael. Perasaan Jeremiah Nathanael pun campur aduk. Ia tak percaya, mimpinya untuk bisa ‘selfie’ bareng dengan CEO Apple, Tim Cook akhirnya terwujud.

Usahanya selama berjam-jam menunggu kedatangan bos Apple itu di Apple Developer Academy, BSD, Tangerang, akhirnya tak sia-sia. Dari pantauan MNC Portal, Tim Cook sendiri tiba sekitar pukul 14.47 WIB. Jeremi lantas langsung berusaha mendekat ke arah CEO berusia 64 tahun tersebut.

Sesampainya di depan pintu masuk Apple Developer Academy, Jeremi berhasil menarik perhatian Tim Cook yang dijaga ketat oleh pengawalnya. “Cook! Can I take a selfie please!” teriak Jeremi sambil terus mendekat ke arah Tim Cook.

Mendengar teriakan Jeremi, Tim Cook lantas langsung menoleh dan menyapa ke arah pria berbaju kotak-kotak tersebut. “Hey, how are you?” ujar Tim Cook ke arah Jeremi.

Tak diduga, Tim Cook juga meladeni Jeremi untuk melalukan selfie bareng dengan mendekat ke arahnya. Setelah itu ia lalu pergi sambil terus menebar senyum ramahnya.

Pasca selfie bareng, Jeremi lantas berlarian dan berjingkrak saking senangnya. Tubuhnya bahkan sampai bergetar. “Gila.. gila.. nggak nyangka banget. Speechles gue. Gue masih shaking inii,” ujar Jeremy, pasca sukses melakukan selfie dengan Tim Cook.

Mahasiswa Universitas Binus Alam Sutra, Tangerang itu rupanya sengaja menanti kedatangan Tim Cook. Pasalnya, ia sendiri mengaku sudah mengetahui rencana kunjungan Tim Cook ke Indonesia sejak lama. “Sudah tau dari lama, tahu ada informasi Tim Cook datang ke BSD ini makanya ke sini,” ujar Jeremi.