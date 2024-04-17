Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Aksi Tukang Parkir Liar di Minimarket Minta Dibayar, Netizen Malaysia: Alasan Malas ke Indonesia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |22:40 WIB
Viral Aksi Tukang Parkir Liar di Minimarket Minta Dibayar, Netizen Malaysia: Alasan Malas ke Indonesia
Viral aksi tukang parkir liar di minimarket, (Foto: Tangkapan layar Instagram @infomeidaviral.id)
A
A
A

BARU-baru ini dunia maya dihebohkan dengan aksi viral tukang parkir liar di depan minimarket. Dari video yang beredar, tukar parker itu tampak terlihat memaksa seorang pengunjung.

Video yang sudah mendapat kurang lebih 1,4juta kali penayangan tersebut, memperlihatkan sang pengunjung minimarket seolah dipaksa untuk membayar parkir oleh sang juru parkir, bahkan sampai ada adegan menarik-narik kencang sepeda motor pengunjung tersebut dan adu jotos antara wanita pengendara motor dengan sang juru parkir liar. 

 BACA JUGA:

Kejadian ini ikut disorot oleh seorang netizen asal Malaysia. Pemilik akun X, @traveljimat ini mengungkap salah satu alasannya malas berkunjung ke Indonesia adalah budaya pungli termasuk parkir liar ini.

(Foto: tangkapan layar Instagram @infomediaviral)

“Ni salah satu punca malas nak pergi Indonesia buat masa ni. Semua tempat parking kena bayar, padahal tempat tu free je tiba tiba ada penjaga parking,” tulis akun itu, sebagai keterangan video dari @infomediaviral.id, dikutip pada Rabu (17/4/2024)

Halaman:
1 2 3
      
