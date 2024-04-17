Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dijuluki Hercules Muda, Gadis Kecil 9 Tahun Ini Sukses Angkat Besi 75 Kilogram!

Dita Pramesti , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |21:30 WIB
Dijuluki Hercules Muda, Gadis Kecil 9 Tahun Ini Sukses Angkat Besi 75 Kilogram!
Arshia Gosmawi, Hercules muda perempuan di India (Foto: Oddity Central)
A
A
A

BARU-baru ini di India, tepatnya di negara bagian Haryana, seorang gadis kecil yang baru berusia 9 tahun sukses mencuri perhatian dunia dengan prestasi luar biasa.

Bagaimana tidak, bocah kecil ini viral karena sukses melakukan deadlifting atau angkat beban. Tak heran, gadis bernama Arshia Goswami ini dijuluki Hercules muda versi perempuan.

 BACA JUGA:

Mengutip laporan Oddity Central, Rabu (17/4/2024), Arshia dilaporkan berhasil melakukan angkat besi seberat 75 kilogram, lebih dari dua kali berat badannya. Pencapaian ini sangat mengagumkan, mengingat usianya yang masih sangat muda dan beban tersebut biasanya diangkat oleh orang dewasa yang sudah terlatih.

(Foto: Oddity Central)

Lebih mengagumkan lagi, prestasi Arshia ini bukan pertama kali dicapainya. Beberapa tahun lalu, dia telah mencatatkan diri sukses melakukan angkat beban termuda di India dengan rekor 45 kilogram.

Halaman:
1 2 3
      
