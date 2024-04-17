Potret Cantik Shandy Aulia Tampil Berhijab di Dubai, Netizen Log In?

SHANDY Aulia saat ini tengah menikmati liburan di Dubai bersama putri kecilnya, Claire Herbowo. Momen selama liburan itu dia bagikan di laman Instagramnya.

Ibu satu anak ini terlihat mengunjungi beberapa destinasi wisata menarik. Salah satu yang mencuri perhatian adalah gaya outfitnya yang selalu terlihat kece dan stylish.

Seperti pada postingan terbarunya, Shandy terlihat sedang berada di Sheikh Zayed Grand Mosque, Abu Dhabi. Shandy membuat sebuah video reels dalam waktu beberapa detik.

Penampilan Shandy saat mengunjungi masjid di Abu Dhabi jadi sorotan. Karena dia memakai gamis panjang warna hitam dipadukan dengan pashmina. Shandy memakai hijab ala Turki dengan model rambut depan yang masih terlihat.

Shandy pose menyamping sambil mengarahkan kamera ke arahnya. Shandy seakan menikmati hembusan angin ke arahnya.

Tak hanya itu, Shandy juga menuliskan caption menggunakan bahasa Arab. "Masha Allah," tulis Shandy seperti dikutip dari Instagram @shandyaulia.