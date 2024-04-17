Potret CEO Apple Tim Cook ke Museum Wayang, Ekspresinya Happy Banget!

CEO Apple, Tim Cook tak hanya menyicipi kuliner tradisional khas Indonesia dalam kunjungannya kali ini. Dalam salah satu agenda kunjungannya selama di Indonesia, Tim ternyata juga bahkan mengunjungi Museum Wayang di Jakarta Barat.

Momen itu tampak diabadikan dalam sebuah potret yang dibagikan Tim Cook sendiri melalui akun Twitter pribadi miliknya.

Dalam unggahannya, Tim menyebut bahwa di momen spesial tersebut Tim Cook ditemani oleh Nyimas Laila, salah satu fotografer iPhone ternama di Indonesia.

Secara gamblang, Tim lantas mengungkapkan antusiasnya karena ia sudah diajak nonton wayang secara langsung di sana. Dalam potret tersebut, Tim Cook bahkan terlihat bertemu dan berbincang dengan seorang dalang.

(Foto: Twitter @tim_cook)

“Fotografer iPhone Nyimas Laula memperkenalkan saya pada bentuk seni kuno Indonesia yang terkenal saat ini di Museum Wayang,” ujar Tim Cook, dikutip dari akun Twitter @tim_cook, Rabu, (17/4/2024)