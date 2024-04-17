Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret CEO Apple Tim Cook ke Museum Wayang, Ekspresinya Happy Banget!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |18:30 WIB
Potret CEO Apple Tim Cook ke Museum Wayang, Ekspresinya Happy Banget!
CEO Apple Tim Cook ke Museum Wayang, (Foto: Twitter @tim_cook)
A
A
A

CEO Apple, Tim Cook tak hanya menyicipi kuliner tradisional khas Indonesia dalam kunjungannya kali ini. Dalam salah satu agenda kunjungannya selama di Indonesia, Tim ternyata juga bahkan mengunjungi Museum Wayang di Jakarta Barat.

Momen itu tampak diabadikan dalam sebuah potret yang dibagikan Tim Cook sendiri melalui akun Twitter pribadi miliknya.

 BACA JUGA:

Dalam unggahannya, Tim menyebut bahwa di momen spesial tersebut Tim Cook ditemani oleh Nyimas Laila, salah satu fotografer iPhone ternama di Indonesia.

 BACA JUGA:

Secara gamblang, Tim lantas mengungkapkan antusiasnya karena ia sudah diajak nonton wayang secara langsung di sana. Dalam potret tersebut, Tim Cook bahkan terlihat bertemu dan berbincang dengan seorang dalang.

(Foto: Twitter @tim_cook) 

“Fotografer iPhone Nyimas Laula memperkenalkan saya pada bentuk seni kuno Indonesia yang terkenal saat ini di Museum Wayang,” ujar Tim Cook, dikutip dari akun Twitter @tim_cook, Rabu, (17/4/2024)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/612/2997025/potret-tim-cook-kunjungi-jakarta-nongkrong-hingga-makan-sate-ayam-ZXQXno2FHq.jpg
Potret Bos Apple Tim Cook Kunjungi Jakarta, Nongkrong hingga Makan Sate Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161301//ceo_apple_hadiahi_trump_plakat_beralaskan_emas_24_karat-OBJw_large.jpg
CEO Apple Hadiahi Trump Plakat Beralaskan Emas 24 Karat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/320/3139685//apple-6v4k_large.jpg
Trump Sentil Tim Cook: Stop Bangun Pabrik Apple di India!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/56/3109447//ceo_apple_tim_cook-PSaV_large.jpg
Puji DeepSeek, Bos Apple Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083530//7-fakta-apple-janji-tim-cook-sampai-bangun-pabrik-di-bandung-7Lt5ehQiiu.jpg
7 Fakta Apple, Janji Tim Cook sampai Bangun Pabrik di Bandung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement