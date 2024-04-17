Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Bos Apple Tim Cook Kunjungi Jakarta, Nongkrong hingga Makan Sate Ayam

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |17:30 WIB
Potret Bos Apple Tim Cook Kunjungi Jakarta, Nongkrong hingga Makan Sate Ayam
CEO Apple Tim Cook kunjungi Jakarta, (Foto: Instagram @sofyansap)
A
A
A

CEO Apple Tim Cook diketahui tengah melakukan kunjungan ke Indonesia. Dari sekian banyak orang yang ingin bertemu dengan dirinya, ialah Sofyan Pratama, fotografer iPhone yang menjadi orang Indonesia pertama yang bertemu dengan Tim. 

Sofyan menyambut kedatangan Bos Apple itu dengan mengajak Tim nongkrong di salah satu restoran. Dalam akun Instagram pribadinya, Sofyan mengaku ia sendiri tak menyangka bisa menemui sosok sepenting Tim Cook.

“Siapa sangka bisa jadi orang Indonesia pertama, yang bisa nongkrong santai bareng CEO Apple,” tulis Sofyan dikutip dari Instagram @sofyansap, Rabu (7/4/2024)

 BACA JUGA:

Sofyan mengaku tak menyangka bisa bertemu langsung dengan Tim Cook.

“Benar-benar pengalaman sekali seumur hidup,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/612/2997030/potret-ceo-apple-tim-cook-ke-museum-wayang-ekspresinya-happy-banget-dvfEMjZcwP.jpg
Potret CEO Apple Tim Cook ke Museum Wayang, Ekspresinya Happy Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161301//ceo_apple_hadiahi_trump_plakat_beralaskan_emas_24_karat-OBJw_large.jpg
CEO Apple Hadiahi Trump Plakat Beralaskan Emas 24 Karat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/320/3139685//apple-6v4k_large.jpg
Trump Sentil Tim Cook: Stop Bangun Pabrik Apple di India!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/56/3109447//ceo_apple_tim_cook-PSaV_large.jpg
Puji DeepSeek, Bos Apple Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083530//7-fakta-apple-janji-tim-cook-sampai-bangun-pabrik-di-bandung-7Lt5ehQiiu.jpg
7 Fakta Apple, Janji Tim Cook sampai Bangun Pabrik di Bandung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement