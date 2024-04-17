Potret Bos Apple Tim Cook Kunjungi Jakarta, Nongkrong hingga Makan Sate Ayam

CEO Apple Tim Cook diketahui tengah melakukan kunjungan ke Indonesia. Dari sekian banyak orang yang ingin bertemu dengan dirinya, ialah Sofyan Pratama, fotografer iPhone yang menjadi orang Indonesia pertama yang bertemu dengan Tim.

Sofyan menyambut kedatangan Bos Apple itu dengan mengajak Tim nongkrong di salah satu restoran. Dalam akun Instagram pribadinya, Sofyan mengaku ia sendiri tak menyangka bisa menemui sosok sepenting Tim Cook.

“Siapa sangka bisa jadi orang Indonesia pertama, yang bisa nongkrong santai bareng CEO Apple,” tulis Sofyan dikutip dari Instagram @sofyansap, Rabu (7/4/2024)

Sofyan mengaku tak menyangka bisa bertemu langsung dengan Tim Cook.

“Benar-benar pengalaman sekali seumur hidup,” tambahnya.