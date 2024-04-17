Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Gemas Baby Issa Anak Nikita Willy Makan saat Ngantuk, Gemes Banget!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |16:30 WIB
Potret Gemas Baby Issa Anak Nikita Willy Makan saat Ngantuk, Gemes Banget!
Potret gema Baby Issa, (Foto: Instagram/@nikitawillyofficial94)
A
A
A

TINGKAH lucu dari putra Nikita Willy, Issa Xander kembali menarik perhatian warganet. Bocah yang biasa disapa baby Issa tersebut, bikin gemas netizen usai makan dalam keadaan mengantuk.

Momen ini terlihat dalam video yang diunggah akun TikTok, @nikitawillyofficial. Terlihat Issa tengah menyantap makanannya meski dalam kondisi mata yang sangat mengantuk.

 BACA JUGA:

Issa yang duduk di meja makan ini nampak mengambil lauk pauk yang ada di depannya. Meski mulutnya tetap mengunyah makanan, mata bocah berusia 2 tahun itu tampak tak kuasa menahan kantuk dan tak butuh waktu lama untuk terpejam.

 BACA JUGA:

Beberapa kali Issa juga tersadar dan membuka matanya lalu kembali melahap makanannya. Lucunya lagi, bocah ini tetap tak bisa menahan ngantuk dan kembali tertidur saat sedang mengunyah makanan.

