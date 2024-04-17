Potret Gemas Baby Issa Anak Nikita Willy Makan saat Ngantuk, Gemes Banget!

TINGKAH lucu dari putra Nikita Willy, Issa Xander kembali menarik perhatian warganet. Bocah yang biasa disapa baby Issa tersebut, bikin gemas netizen usai makan dalam keadaan mengantuk.

Momen ini terlihat dalam video yang diunggah akun TikTok, @nikitawillyofficial. Terlihat Issa tengah menyantap makanannya meski dalam kondisi mata yang sangat mengantuk.

Issa yang duduk di meja makan ini nampak mengambil lauk pauk yang ada di depannya. Meski mulutnya tetap mengunyah makanan, mata bocah berusia 2 tahun itu tampak tak kuasa menahan kantuk dan tak butuh waktu lama untuk terpejam.

Beberapa kali Issa juga tersadar dan membuka matanya lalu kembali melahap makanannya. Lucunya lagi, bocah ini tetap tak bisa menahan ngantuk dan kembali tertidur saat sedang mengunyah makanan.