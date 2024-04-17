Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Nia Ramadhani Rayakan Ultah ke-34, Pakai Crop Top Hitam Mirip ABG

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |13:04 WIB
5 Potret Nia Ramadhani Rayakan Ultah ke-34, Pakai Crop Top Hitam Mirip ABG
Nia Ramadhani. (Foto: Instagram)
A
A
A

NIA Ramadhani sedang merayakan hari berbahagianya. Pasalnya ibu tiga anak itu baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang genap ke-34 tahun.

Bertambahnya usia bukan menjadi penghalang Nia Ramadhani untuk menyalurkan jiwa mudanya. Ia memilih untuk merayakan hari spesialnya ini di Bangkok bersama dengan sahabat dan juga suaminya tercinta.

Nia Ramadhani tampak begitu bersemangat untuk merayakan hari ulang tahunnya di Festival Musik Siam Songkran di Bangkok, Thailand. Festival tersebut menyajikan pertunjukan musik EDM dari berbagai DJ papan atas. Yuk simak 5 potret Nia Ramadhani yang merayakan ulang tahunnya ke-34 di Thailand, seperti dihimpun dari Instagram @ramadhaniabakrie.

Merayakan ultah bersama dengan orang terkasih

Nia Ramadhani

Nia Ramadhani merayakan hari spesialnya ini bersama dengan sahabat-sahabatnya tercinta. Tak cuma itu, sang suami yaitu Ardi Bakrie juga ikut mendampingi Nia untuk berpesta bersama di Festival Musik Siam Songkran.

Mengenakan crop tank top hitam

Nia Ramadhani

Dalam unggahan ini, Nia Ramadhani tampak menggunakan crop tank top berwarna hitam yang berbahan seperti kulit. Dirinya tampil dengan model rambut two side buns yang membuatnya tampak begitu awet muda.

Tampil bak masih ABG

 Nia Ramadhani

Meski telah genap berusia 34 tahun, namun Nia Ramadhani tetap masih memiliki jiwa muda di dalamnya. Tak hanya wajah dan penampilannya yang masih begitu segar dan tampak awet mudah, ia pun tampak mengeluarkan jiwa mudanya dengan terus berjoget seiring dengan alunan musik EDM yang diputar di festival tersebut.

Telusuri berita women lainnya
