HOME WOMEN LIFE

Potret Supermodel Stella Maxwell Liburan di Pulau Mentawai, Tampilannya Stunning

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |11:41 WIB
Potret Supermodel Stella Maxwell Liburan di Pulau Mentawai, Tampilannya Stunning
Stella Maxwell. (Foto: Instagram)
A
A
A

SUPERMODEL Stella Maxwell terlihat tengah berlibur di Pulau Mentawai, Sumatera Barat. Momen pelesirannya diunggah di Instagram @stellamaxwell dan langsung jadi sorotan netizen Indonesia.

Ya, Stella Maxwell dianggap keren oleh banyak netizen karena memilih destinasi wisata yang beda dari kebanyakan bule yang datang ke Indonesia untuk ke Bali atau Jakarta. Model Victoria's Secret ini memilih pulau yang susah diakses.

"Kok bisa sih model Victoria's Secret liburan ke Sumatera Barat? Mana daerah yang dituju susah diakses lagi," kata pemilik akun @west***, dikutip MNC Portal.

Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa banyak momen liburan di Pulau Mentawai yang diabadikan Stella Maxwell di Instagram. Beberapa di bawah ini bisa dikatakan momen paling ikonik dari liburannya supermodel tersebut. Penasaran?

Menikmati batu karang pesisir pantai

Stella Maxwell

Pulau Mentawai menawarkan keindahan alam yang begitu indah, plus keramahan masyarakat setempat yang tak usah diragukan lagi. Keasrian wilayah tersebut menjadi salah satu daya tarik wisatawan.

Nah, Stella Maxwell juga ternyata kepincut sama indahnya Mentawai dan foto ini bisa menggambarkan bagaimana dirinya begitu menikmati momen liburannya di Pulau Mentawai.

Stella terlihat enjoy berada di area batu karang pesisir pantai. Tampilannya benar-benar stunning, mengenakan long sleeve crop top full pattern dipadukan dengan thong hitam. Pretty.

Makin malam makin ikonik

Stella Maxwell

Namanya juga supermodel, foto malam hari di pinggir pantai gelap-gelapan tetap saja hasilnya menawan. Stella di sini mengenakan sheer-top dipadukan dengan semacam rok namun memiliki aksen slit tinggi di sisi kanan.

Karena top yang dipakai transparan, membuat bra hitamnya terlihat jelas di kamera. Pose-pose Stella di momen ini khas sekali supermodel. Simple but still slay.

Halaman:
1 2
      
