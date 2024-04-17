Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Dapatkan Kulit Glowing dan Sehat dengan Promo Spesial dari MotionLife Health dari MNC Life

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |13:24 WIB
Dapatkan Kulit Glowing dan Sehat dengan Promo Spesial dari MotionLife Health dari MNC Life
Promo perawatan kulit dari MotionLife Health, (Foto: MNC Life)
A
A
A

MOMEN Lebaran berlalu, pastikan kesehatanmu dan keluarga selalu terlindungi dengan baik. Jadikan momen ini dengan ketenangan, tanpa kekhawatiran masalah kesehatan.

Gunakan proteksi MotionLife – Health dan dapatkan berbagai manfaat perlindungan kesehatan, mulai dari rawat inap hingga 1 juta per hari, rawat jalan telemedisin hingga 900ribu dan santunan duka hingga 10 juta dengan Premi mulai dari 50ribuan per bulan.

 BACA JUGA:

MotionLife Health menghadirkan kesempatan istimewa untuk merawat kulitmu dengan GRATIS perawatan pico laser dan facial di klinik estetika Ambrosia.

Detail Promo:

• Nikmati perawatan facial dan laser GRATIS dengan membeli produk asuransi kesehatan MotionLife Health.

• Perawatan berlaku di seluruh cabang klinik Ambrosia.

• Berlaku untuk 10 orang pembeli pertama MotionLife Health periode April 2024.

