Dapatkan Kulit Glowing dan Sehat dengan Promo Spesial dari MotionLife Health dari MNC Life

MOMEN Lebaran berlalu, pastikan kesehatanmu dan keluarga selalu terlindungi dengan baik. Jadikan momen ini dengan ketenangan, tanpa kekhawatiran masalah kesehatan.

Gunakan proteksi MotionLife – Health dan dapatkan berbagai manfaat perlindungan kesehatan, mulai dari rawat inap hingga 1 juta per hari, rawat jalan telemedisin hingga 900ribu dan santunan duka hingga 10 juta dengan Premi mulai dari 50ribuan per bulan.

BACA JUGA:

MotionLife Health menghadirkan kesempatan istimewa untuk merawat kulitmu dengan GRATIS perawatan pico laser dan facial di klinik estetika Ambrosia.

BACA JUGA: Kulit Sehat dan Cantik dengan 5 Makanan Serba Ungu Ini

Detail Promo:

• Nikmati perawatan facial dan laser GRATIS dengan membeli produk asuransi kesehatan MotionLife Health.

• Perawatan berlaku di seluruh cabang klinik Ambrosia.

• Berlaku untuk 10 orang pembeli pertama MotionLife Health periode April 2024.