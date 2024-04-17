Anya Geraldine Gemar Berolahraga, Ini Dampaknya terhadap Body Goals

ARTIS cantik Anya Geraldine kerap memperlihatkan penampilan tubuhnya yang ideal di media sosial. Tak heran jika unggahannya tersebut kerap menginspirasi banyak orang untuk berusaha mencapai body goals yang diinginkan. Body goals identik dengan penampilan tubuh yang langsing dan proporsional.

Seperti diketahui, Anya Geraldine sering kali dijadikan patokan body goals bagi para wanita. Dia juga menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam hal menjaga tubuh. Seperti yang baru-baru ini ia bagikan di akun instagramnya, selebgram cantik ini sedang rutin melakukan olahraga di pusat kebugaran.

BACA JUGA: 5 Manfaat Mengonsumsi Kelapa Bakar bagi Kesehatan

Di samping itu, Anya Geraldine belakangan ini juga sering melakukan aktivitas olahraga lainnya seperti golf, tenis, dan berkuda. Salah satu cara yang paling efektif dan terbukti ampuh untuk mencapai body goals adalah melalui olahraga. Tidak hanya membentuk tubuh menjadi lebih ramping, olahraga juga memberikan berbagai manfaat kesehatan.

Inilah mengapa olahraga menjadi kunci utama bagi orang-orang yang ingin mencapai body goals. Merangkum dari mayoclinic Rabu (17/4/2024), berikut ini beberapa manfaat olahraga untuk body goals.

1. Mengontrol Berat Badan





Berolahraga dapat membantu mencegah peningkatan berat badan yang berlebihan hingga membantu penurunan berat badan. Ketika terlibat dalam aktivitas fisik, tubuh akan menghabiskan kalori.

Semakin tinggi tingkat intensitas aktivitas tersebut, semakin banyak kalori yang akan terbakar. Latihan kekuatan seperti angkat beban membantu membangun massa otot, sementara yoga membantu meningkatkan fleksibilitas dan postur tubuh.

2. Meningkatkan Energi

Berolahraga akan meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, serta dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem kardiovaskular dalam tubuh. Saat kesehatan jantung dan paru-paru membaik, Anda akan merasakan peningkatan energi yang memungkinkan untuk menyelesaikan tugas-tugas harian dengan lebih mudah.

3. Meningkatkan Mood

Olahraga dapat merangsang pelepasan zat kimia di otak yang dapat meningkatkan perasaan kebahagiaan, relaksasi, dan mengurangi kecemasan. Selain itu, dengan berolahraga secara teratur, Anda juga mungkin akan merasakan penampilan diri yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri yang tentunya memengaruhi mood setiap waktunya.

4. Meningkatkan Kualitas Tidur

Melakukan olahraga secara teratur dapat mempercepat proses tertidur, meningkatkan kualitas tidur, dan membuat tidur menjadi lebih nyaman. Aktivitas fisik secara teratur merangsang pelepasan endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Dengan demikian, Anda cenderung lebih rileks dan lebih mudah tidur.