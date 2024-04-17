Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Susu UHT Vs Susu Formula, Mana yang Lebih Baik?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |14:00 WIB
Susu UHT Vs Susu Formula, Mana yang Lebih Baik?
Susu UHT vs susu formula, mana yang lebih baik? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KETIKA si Kecil sudah disapih dan ingin berganti ke sumber susu lain, satu hal yang sering jadi pertimbangan adalah mana yang lebih baik, susu UHT vs susu formula?

Para orang tua mungkin kerap bingung apakah harus memberikan susu UHT atau formula pada anak. Meskipun keduanya sama-sama bertujuan melengkapi nutrisi anak, perbedaan komposisi, proses produksi, dan manfaatnya dapat mempengaruhi pilihan Ibu untuk memberikan susu yang terbaik pada si Kecil.

Apakah memberi anak susu pertumbuhan atau susu jenis UHT yang belakangan menjadi populer karena dikenal praktis dalam penyajiannya. Namun, tahukah Anda bahwa perbedaan keduanya tak hanya pada cara penyajian dan harga, tapi juga pada kandungan gizinya yang dibutuhkan anak?

Dokter spesialis anak, dr. Dian Sulistya Ekaputri mengatakan, susu UHT dikenal dengan proses pemanasan ultra tinggi untuk membunuh bakteri dan memperpanjang masa simpan, memang praktis dan tersedia di pasaran. Namun, dibandingkan dengan susu pertumbuhan, susu UHT memiliki kandungan nutrisi yang terbatas.

Susu

Secara umum, susu UHT hanya mengandung lemak, protein, gula, garam, vitamin, kalium, kalsium, magnesium, fosfor dan zink. Sementara, pada susu formula atau susu pertumbuhan yang memang diformulasi khusus untuk anak sesuai usianya, selain kandungan gizi yang sama dengan UHT juga mengandung zat gizi lainnya seperti DHA, omega 3 & 6 yang baik untuk imunitas, serta meningkatkan kesehatan jantung dan otak anak.

Selain itu, susu pertumbuhan ada juga yang dilengkapi dengan IronC™️, yaitu kombinasi unik zat besi dan vitamin C, yang dapat mendukung penyerapan zat besi hingga dua kali lipat. Dokter Dian juga mengungkapkan bahwa susu formula dan susu UHT memiliki kandungan gula yang berbeda-beda, tergantung pada jenis dan mereknya.

Menurutnya, susu formula cenderung mengandung gula dalam bentuk laktosa, yang merupakan gula alami dalam susu.

