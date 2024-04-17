Aurelie Moeremans Ngaku Alami Depresi Akut, Tolak 2 Proyek Film hingga Melukat di Ubud

AURELIE Moeremans baru-baru ini membagikan pengalaman panjangnya ketika mengalami kondisi depresi akut. Hal itu dia ceritakan melalui sebuah postingan di akun Instagramnya. Aurelie menyebut, kondisi itu bermula ketika dia mulai merasa kehilangan semangat dalam menjalani hidup.

“Udah lama kepikiran mau share soal ini sama kalian, tapi karena nggak mau bikin khawatir, aku memutuskan untuk nunggu sampai aku menemukan jalannya dulu,” ujar Aurelie, melalui akun Instagramnya, @aurelie, Rabu (17/4/2024).

“Jadi, beberapa tahun terakhir ini semangatku untuk hampir segala hal tuh hilang aja. Aku tetap kerja terus kok, tetap lakuin rutinitas sehari-hari, tapi kok ya rasanya hampa,” katanya.

Imbas hilangnya semangat hidup dan kehampaan yang dirasakan, Aurelie mengaku sampai ikut tidak semangat untuk melakukan shooting. Bahkan, Aurelie mengaku sampai menolak dua proyek film. Padahal, dia sendiri sudah lama memiliki impian untuk bisa satu proyek dengan aktor yang turut bermain dalam dua proyek film tersebut.

“Aku sampe gak enjoy shooting lagi, makanya memilih untuk berhenti sejak tahun lalu. Bahkan ya, aku sempet ditawarin main di dua proyek bareng aktor yang selama aku pengen banget satu project bareng, tapi aku tolak,” tuturnya.

Begitu juga dengan dunia musik yang sempat dia tekuni. Aurelie mengaku sejak kehilangan semangat hidup, dia bahkan tidak bisa menikmati musik, baik untuk sekedar mendengarkannya atau bernyanyi.

“Musik, yang biasanya selalu bisa buat aku happy, sempet gak bisa aku nikmatin lagi. Nggak bisa enjoy dengerin musik, apalagi nyanyi,” tuturnya.

Bahkan, Aurelie sengaja ikut menjadi volunteer untuk membuat orang-orang bahagia. Meski sempat ikut merasa bahagia, namun, usai aktif di kegiatan tersebut, dia mengaku merasakan kehampaan lagi.

Meditasi silent retreat tujuh hari di Bali

Sadar ada yang salah dengan dirinya, Aurelie lantas mencoba lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Dia juga mulai aktif melakukan journaling hingga belajar meditasi dari YouTube.

Dia bahkan pernah mengikut silent retreat di Bali selama tujuh hari, di mana dia hanya melakukan meditasi selama seminggu tanpa berkomunikasi dengan siapapun dan tanpa menyentuh gadget sedikitpun.

“Aku bahkan ikutan silent retreat di Bali, tujuh hari tanpa hp dan tanpa ngomong, cuma meditasi seharian selama seminggu. Melukat di Ubud juga sudah,” katanya.

Divonis alami depresi akut

Meski merasa lebih baik pasca melakukan berbagai upaya tersebut, Aurelie masih merasakan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia akhirnya memutuskan konsultasi ke psikolog. Tak terduga, di sesi pertama konsultasi, dia ternyata divonis mengalami depresi akut.

“Memang ada perbaikan, tapi masih ada yang ganjel. Akhirnya aku ke psikolog. Di sesi pertama aku baru tau ternyata yang aku rasakan itu depresi akut dan rasa cemas yang parah,” tuturnya.