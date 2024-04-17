Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Israel Kembali Lancarkan Serangan Udara Menuju Rumah Sakit Gaza

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |22:00 WIB
Israel Kembali Lancarkan Serangan Udara Menuju Rumah Sakit Gaza
Israel kembali lakukan penyerangan ke rumah sakit. (Foto: Middle East Monitor)
PASUKAN Israel kembali melakukan serangan udara yang mengakibatkan beberapa warga palestina terluka di sebuah rumah sakit di wilayah Gaza selatan. Menurut kantor berita resmi Palestina, pesawat tempur Israel menyerang Rumah Sakit Eropa di Gaza yang terletak di wilayah selatan Khan Younis.

Serangan ini telah menyebabkan lima orang terluka, tanpa adanya korban jiwa. Selain itu, pasukan Israel juga menyerang lahan pertanian di lingkungan Manara di sisi tenggara kota dan menembakan artileri ke wilayah tenggara Kota Gaza.

Koresponden Anadolu Agency menyatakan bahwa serangan militer Israel telah mengakibatkan tiga warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan udara yang menyerang sebuah bangunan tempat tinggal di kamp pengungsi Nuseirat pada malam Minggu di Gaza.

