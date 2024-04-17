Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ada Ratusan Perjalanan Kapal Wisata, Labuan Bajo Laris Manis Selama Libur Lebaran 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |21:34 WIB
Ada Ratusan Perjalanan Kapal Wisata, Labuan Bajo Laris Manis Selama Libur Lebaran 2024
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

LABUAN Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dipadati wisatawan selama momen libur Lebaran 2024.

Tercatat, dalam kurun waktu sepekan, (6 April 2024 - 15 April 2024) salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia sangat ramai pengunjung.

Menurut data air traffic Bandara Komodo tercatat total pergerakan penumpang sejak H-7 Lebaran hingga H+4 (Senin, 15 April 2024) Lebaran adalah sebanyak 35.750 pax, angka ini meningkat 14 persen dibanding tahun 2023.

Selanjutnya, terkait dengan pergerakan wisatawan di destinasi Bahari, KSOP Kelas III Labuan Bajo mencatat bahwa sejak tanggal 8 April hingga 15 April 2024, tercatat sebanyak 400 perjalanan kapal wisata di Labuan Bajo.

Infografis Labuan Bajo

"Rincian destinasi yang dituju yakni seperti Pulau Padar, Komodo, Rinca, Sebayur, Taka Makassar, Batu Bolong, Sabolo, dan Pulau Kalong," tulis Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dalam siaran persnya, Rabu (17/4/2024).

Masing-masing kapal ini membawa tamu sebanyak 3 hingga 38 penumpang, sesuai dengan kapasitas masing-masing kapal.

BPOLBF juga mencatat, libur lebaran yang berlangsung di Labuan Bajo Flores berjalan lancar, aman, dan nyaman, lintas stakeholder memberikan pelayanan dan pengamanan maksimal selama libur.

