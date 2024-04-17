Ternyata Ini Asal Usul dan Arti Khong Guan di Biskuit Legenda Khong Guan

TERNYATA ini asal usul dan arti Khong Guan di biskuit legenda Khong Guan. Apalagi merek ini terkenal di Indonesia sebagai camilan keluarga.

Beberapa warganet pun penasaran mengenai arti Khong Guan beserta gambar depannya. Mengingat, pada sampul depan terlihat keluarga kecil yang menikmati biskuit tersebut. Lantas apa artinya?

Ternyata ini asal usul dan arti Khong Guan di biskuit legenda Khong Guan berasal dari ide adik dan kakak asal China. Pada tahun 1935, kakak beradik Chew Choo Keng dan Chew Choo Han meninggalkan desa mereka di Fujian, Tiongkok untuk mencari pekerjaan di Singapura.

Setelah lebih dari satu dekade percobaan dan kerja keras, mereka mendirikan Khong Guan Biscuit Factory (Singapore) Limited pada tahun 1947, mendirikan pabrik pertamanya di 18 Howard Road.

Sedangkan Khong Guan berasal dari bahasa mandarin "kong guan" yang berarti kaleng atau stoples kosong.

Selain itu, Brand ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1950-an. Hidayat Darmono alias Kwee Boen Twie bersama Ong Kong ie dan Go Swie Kie adalah sosok yang pertama kali memperkenalkan brand biskuit dari Singapura ini ke Indonesia melalui NV Giok San Kongsie.