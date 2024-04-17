Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Cantiknya Dian Sastro Berfoto untuk Cover Majalah Harper Bazaar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |20:01 WIB
Cantiknya Dian Sastro Berfoto untuk Cover Majalah Harper Bazaar
Dian Sastrowardoyo. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Dian Sastrowardoyo menjalani pemotretan bareng Harper's Bazaar baru-baru ini. Penampilannya nampak memukau dengan beberapa outfit.

Momen pemotretan itu dibagikan oleh akun Instagram sang makeup artist Aditya Wardana. Aura cantik Dian Sastro di pemotretan itu begitu memukau. Berikut ulasannya dari Instagram @vagueskin.

Tampil dengan office look kotak-kotak

Dian Sastro

Pada potretnya ini Dian Sastro memakai busana office look. Dia terlihat memakai vest abu-abu dipadukan dengan blazer dan mini skirt kotak-kotak. Kemudian dia menambahkan loafer dan kaus kaki panjang hingga betis.

Sementara itu untuk makeupnya dia memakai bold warna coklat pada eye shadow dan lipstiknya. Sementara tampilan rambutnya digerai dan diberi hiasan jepitan.

Tampil glam look

Dian Sastro

Pada foto selanjutnya, Dian Sastro tampil glam look memakai turtle neck bling-bling dipadukan dengan outer bulu-bulu. Gayanya begitu memukau dalam pemotretan ini. Dian pose dengan ekspresi wajah fierce.

Halaman:
1 2
      
