Potret Cantik Shandy Aulia Pakai Gamis saat Liburan di Dubai, Netizen: Log In?

SHANDY Aulia saat ini tengah menikmati liburan di Dubai bersama putri kecilnya, Claire Herbowo. Momen selama liburan bersama sang putri tercinta ini pun ia bagikan di laman Instagramnya.

Tak hanya mengunjungi beberapa destinasi wisata menarik. Salah satu yang mencuri perhatian adalah gaya outfit liburan ala Shandy kali ini. Contohnya yang terlihat lewat foto terbaru yang ia unggah, Shandy mengunjungi Sheikh Zayed Grand Mosque, Abu Dhabi dengan gaya outfit modest wear.

BACA JUGA:

Penampilan Shandy saat mengunjungi masjid di Abu Dhabi jadi sorotan. Pasalnya, bintang iklan dan juga aktris ini, terlihat membalut tubuh langsingnya dengan dress gamis panjang warna hitam dipadukan dengan pashmina. Bintang Eiffel Im In Love itu juga memakai hijab style Turki dengan model rambut depan yang masih terlihat.

Wajah cantik Shandy yang dipoles makeup gaya alami dibuat pose menyamping sambil mengarahkan kamera ke arahnya, menikmati hembusan angin alami ke arahnya. Bahkan ia menuliskan keterangan video reels tersebut dengan menggunakan bahasa Arab.

"Masha Allah," tulis Shandy seperti dikutip dari Instagram @shandyaulia, Rabu (17/4/2024)