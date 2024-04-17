Kini Bayar Pajak Kendaraan Bisa lewat Tokopedia, Intip Caranya!

JAKARTA-Kamu punya kendaraan bermotor? Eits, jangan lupa bayar pajaknya ya. Kini bayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tak perlu repot dan sangat praktis. Jika lupa bayar PKB, kamu tak perlu lagi khawatir, karena kamu bisa membayarnya segera di aplikasi Tokopedia.

Kamu bisa menemukan fitur Samsat Online di Tokopedia untuk memeriksa dan membayar PKB dengan sangat mudah. Tokopedia berkolaborasi dengan layanan perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran PKB.

Pastinya dengan Samsat Online di Tokopedia, kamu tak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk antre di kantor Samsat. Sekarang, kamu bisa membayar PKB dengan ponsel dan hanya menggunakan sentuhan jari saja. Praktis banget kan?

Di samping itu, dengan bayar PKB lewat Tokopedia kamu juga bisa menggunakan beragam pilihan metode pembayaran, di antaranya kartu kredit, debit ATM/Bank, Internet Banking, pembayaran instan, Virtual Account, OVO, atau bahkan di gerai minimarket langganan seperti Indomaret atau Alfamart terdekat.

Selain kemudahan pembayaran, dengan layanan Samsat Online di Tokopedia, kamu juga berpeluang mendapatkan promo dan cashback yang tersedia pada waktu-waktu tertentu lho.

Cara Bayar Samsat Depok di Tokopedia

Nah, buat kamu yang berdomisili di Depok, tenang, kamu tak perlu khawatir telat bayar PKB, karena kini bisa bayar dari mana saja jika tak sempat datang ke kantor Samsat. Mudah saja, kamu cuma perlu buka aplikasi Tokopedia dengan ponsel atau komputer yang terhubung ke internet.

Sebelum melakukan pembayaran, pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Sambara untuk mendapatkan kode bayar. Setelah bertransaksi buka kembali aplikasi Sambara, lalu klik ikon “Bukti Bayar” untuk mengunduh e-SKKP.