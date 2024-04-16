Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Mobil Dishub Tertangkap Kamera Buang Sampah Sembarangan saat Macet

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |08:03 WIB
Viral Mobil Dishub Tertangkap Kamera Buang Sampah Sembarangan saat Macet
Viral Mobil Dishub (foto: x)
A
A
A

BARU-BARU ini viral di media sosial mobil anggota Dinas Perhubungan (Dishub) dengan nomor polisi plat B kepergok buang sampah sembarangan saat melakukan perjalanan di Puncak, Bogor.

Kejadian tersebut terjadi saat mobil dengan plat B 1460 PQT sedang berada di tengah jalanan Puncak yang padat merayap. Tak lama, sambil berjalan pelan mobil tersebut membuang satu kantong plastik sampah.

Mobil Dishub

Aksi tidak terpuji yang dilakukan oleh anggota Dishub ini tertangkap kamera dashboard dari salah satu pengendara yang berada di belakangnya saat melintasi jalur Puncak Bogor.

“Saya kebetulan tadi sore lagi di jalur Puncak one way arah Jakarta dan depan mobil saya ada mobil dishub plat B yang ketahuan buang sampah juga nih seperti video viral beberapa waktu lalu,” ucap pemilik video dashboard tersebut.

Video tersebut kembali diunggah oleh akun X @txtdaripuncak dan viral.

"Eh eh ehhhhhhh warga habede eh eh ehhhhh," tulis akun itu dari keterangan videonya.

Halaman:
1 2
      
