Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Dian Sastro Main Ski di Swiss, Netizen Malah Gosipin Mertuanya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |20:01 WIB
Potret Cantik Dian Sastro Main Ski di Swiss, Netizen Malah Gosipin Mertuanya
Dian Sastrowardoyo. (Foto: Instagram)
A
A
A

DIAN Sastrowardoyo mendadak menjadi perbincangan, saat tengah berlibur di Swiss. Tapi, yang dibahas bukanlah sosok Dian, tapi keluarga mertuanya yang terbukti koruptor dan membunuh seorang pelayan.

"Suami dia itu cucu koruptor yg merugikan Indo ratusan triliun + nembak karyawan hotel pas mabuk but Malay twit aren’t ready for that discourse," kata akun @maka***.

"Menantu koruptor, cek google siapa mertua dia," tambah @rune***.

Mertua Dian Sastrowardoyo sendiri adalah Adiguna Sutowo. Pada 2005 warga Indonesia digegerkan oleh berita pembunuhan yang melibatkan Adiguna Sutowo, ayah dari Maulana Indraguna Sutowo.

Terlepas dari masalah tersebut, Dian Sastrowardoyo nampak asyik menikmati libur lebarannya tahun ini. Bintang film Ada Apa Dengan Cinta itu memutuskan pelesiran ke Swiss bersama keluarganya.

Momen Dian liburan di Swiss saat libur lebaran ini diunggah wanita 41 tahun itu di Instagram-nya, @therealdisastr. Tak cuma menikmati negara pemandangan yang indah, Dian juga asyik pamer bermain Ski di Sunnegga, Swiss. Berikut keseruan Dian Sastro saat menghabiskan libur lebaran di Swiss.

Selfie di Tengah Pemandangan Sunnegga

Dian Sastrowardoyo

Dian Sastro sukses bikin iri netizen di libur lebaran ini. Lewat foto selfie-nya, ibu dua anak itu tampil memukau saat berpose dengan latar belakang pemandangan di salah satu destinasi wisata di Swiss ini.

Sunnegga, Swiss terkenal dengan pegunungan esnya dsn sering dijadikan objek untuk para wisatawan bermain ski. Terlihat Dian begitu memukau dengan pakaian skinya, lengkap dengan helm dan kacamata hitam. 

Main Ski Bareng Suami

Dian Sastrowardoyo

Tak sendirian, Dian menghabiskan waktu liburannya bermain ski bersama sang suami, Maulana Indraguna Sutowo. Terlihat kedunya berpose bersama di tengah pemandangan gunung es di Swiss ini.

Indraguna yang juga mengenakan pakaian ski lengkap terlihat tersenyum saat ikut selfie dengan Dian. Keduanya terlihat hangat bersama di momen libur lebaran ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/194/3169388/dian_sastro-EoU0_large.jpg
6 Potret Cantik Dian Sastro Pakai Pin One Piece di TIFF 2025, Jadi Sorotan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/194/3156733/dian_sastro-7F08_large.jpg
Cerita Dian Sastro Merasa Lebih Cantik dan Percaya Diri dengan Rambut Pendeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/298/3134390/bikin_ngiler_dian_sastro_tim_makan_bubur_ayam_diaduk_netizen_auto_tergoda-NCoD_large.jpg
Bikin Ngiler! Dian Sastro Tim Makan Bubur Ayam Diaduk, Netizen Auto Tergoda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/612/3101042/viral_dian_sastro_makan_anggur_di_bawah_meja_ternyata_ini_sejarahnya-aWBn_large.jpg
Viral Dian Sastro Makan Anggur di Bawah Meja, Ternyata Ini Sejarahnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/194/3070195/dian_sastrowardoyo-iNRg_large.jpg
Rayakan Hari Batik Nasional, Dian Sastro Bagikan Tampilan Berbatik dari Masa ke Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/194/3067248/dian_sastrowardoyo-bReZ_large.jpg
OOTD Dian Sastrowardoyo Santai Pakai Kaus Oblong, Tampi Messy Tapi Tetap Cantik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement