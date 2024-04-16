Potret Cantik Dian Sastro Main Ski di Swiss, Netizen Malah Gosipin Mertuanya

DIAN Sastrowardoyo mendadak menjadi perbincangan, saat tengah berlibur di Swiss. Tapi, yang dibahas bukanlah sosok Dian, tapi keluarga mertuanya yang terbukti koruptor dan membunuh seorang pelayan.

"Suami dia itu cucu koruptor yg merugikan Indo ratusan triliun + nembak karyawan hotel pas mabuk but Malay twit aren’t ready for that discourse," kata akun @maka***.

"Menantu koruptor, cek google siapa mertua dia," tambah @rune***.

Mertua Dian Sastrowardoyo sendiri adalah Adiguna Sutowo. Pada 2005 warga Indonesia digegerkan oleh berita pembunuhan yang melibatkan Adiguna Sutowo, ayah dari Maulana Indraguna Sutowo.

Terlepas dari masalah tersebut, Dian Sastrowardoyo nampak asyik menikmati libur lebarannya tahun ini. Bintang film Ada Apa Dengan Cinta itu memutuskan pelesiran ke Swiss bersama keluarganya.

Momen Dian liburan di Swiss saat libur lebaran ini diunggah wanita 41 tahun itu di Instagram-nya, @therealdisastr. Tak cuma menikmati negara pemandangan yang indah, Dian juga asyik pamer bermain Ski di Sunnegga, Swiss. Berikut keseruan Dian Sastro saat menghabiskan libur lebaran di Swiss.

Selfie di Tengah Pemandangan Sunnegga

Dian Sastro sukses bikin iri netizen di libur lebaran ini. Lewat foto selfie-nya, ibu dua anak itu tampil memukau saat berpose dengan latar belakang pemandangan di salah satu destinasi wisata di Swiss ini.

Sunnegga, Swiss terkenal dengan pegunungan esnya dsn sering dijadikan objek untuk para wisatawan bermain ski. Terlihat Dian begitu memukau dengan pakaian skinya, lengkap dengan helm dan kacamata hitam.

Main Ski Bareng Suami

Tak sendirian, Dian menghabiskan waktu liburannya bermain ski bersama sang suami, Maulana Indraguna Sutowo. Terlihat kedunya berpose bersama di tengah pemandangan gunung es di Swiss ini.

Indraguna yang juga mengenakan pakaian ski lengkap terlihat tersenyum saat ikut selfie dengan Dian. Keduanya terlihat hangat bersama di momen libur lebaran ini.