Potret Cantik Aurel Hermansyah di Padang Pasir, Pakai Outfit Serba Hitam

AUREL Hermansyah dan Atta Halilintar memang tengah melakukan ibadah Umrah bersama keluarga lainnya. Setelah ibadah tersebut, mereka pun terlihat bertandang ke Dubai untuk liburan.

Tentu saja, selama menikmati berbagai keseruan di sana, Aurel dan keluarganya tidak lupa untuk mengabadikannya. Mulai dari berfoto di Burj Khalifah hingga mengunjungi Safari Desert Dubai.

Momen liburan Aurel Hermansyah pun diunggah di Instagram pribadinya. Ia nampak stylish saat berfoto selama liburan.

Seperti pada postingan terbarunya ibu dua anak itu mengunggah potret dirinya saat berada di padang pasir. Dia memakai gamis hitam dipadukan dengan hijab pashmina. Gayanya makin stylish dengan kacamata hitam yang ia pakai.

Pada tersebut Aurel terlihat pose menoleh ke arah kamera dengan pemandangan hamparan padang psie yang sangat luas. Ia pose sambil mengibaskan gamis yang dipakainya.

Aurel nampak cantik dengan pose tersenyum ke arah kamera. Terlihat dia memakai makeup tebal yang membuatnya tambah memesona.