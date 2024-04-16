Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Aurel Hermansyah di Padang Pasir, Pakai Outfit Serba Hitam

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |19:01 WIB
Potret Cantik Aurel Hermansyah di Padang Pasir, Pakai Outfit Serba Hitam
Aurel Hermansyah. (Foto: Instagram)
A
A
A

AUREL Hermansyah dan Atta Halilintar memang tengah melakukan ibadah Umrah bersama keluarga lainnya. Setelah ibadah tersebut, mereka pun terlihat bertandang ke Dubai untuk liburan. 

Tentu saja, selama menikmati berbagai keseruan di sana, Aurel dan keluarganya tidak lupa untuk mengabadikannya. Mulai dari berfoto di Burj Khalifah hingga mengunjungi Safari Desert Dubai.

Aurel Hermansyah

Momen liburan Aurel Hermansyah pun diunggah di Instagram pribadinya. Ia nampak stylish saat berfoto selama liburan.

Seperti pada postingan terbarunya ibu dua anak itu mengunggah potret dirinya saat berada di padang pasir. Dia memakai gamis hitam dipadukan dengan hijab pashmina. Gayanya makin stylish dengan kacamata hitam yang ia pakai.

Aurel Hermansyah

Pada tersebut Aurel terlihat pose menoleh ke arah kamera dengan pemandangan hamparan padang psie yang sangat luas. Ia pose sambil mengibaskan gamis yang dipakainya.

Aurel nampak cantik dengan pose tersenyum ke arah kamera. Terlihat dia memakai makeup tebal yang membuatnya tambah memesona.

