Agen BRILink Ini Tak Pernah Sepi, Dikenal Ramah dan Tidak Menolak Pembayaran Uang Receh dari Konsumen

Saryatun sukses menjadi Agen BRILink karena tidak pilih-pilih dan terima uang receh dari konsumen. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone.com)

JUMLAH Agen BRILink memang terus bertambah, namun Saryatun tidak melihat hal itu secara negatif. Dia fokus saja melayani konsumennya dengan sikap ramah dan tidak pilih-pilih. Termasuk menerima pembayaran dengan uang receh.

Saryatun sudah 10 tahun menjadi Agen BRILink. Dia pun sangat menikmatinya. Dengan menjadi Agen BRILink, Saryatun mengaku banyak berteman dari berbagai kalangan.

“Dari mana-mana kenal saya. Selama ini saya berusaha melayani konsumen dengan baik dan ramah,” ucapnya kepada Okezone.com, di kediamannya sekaligus tempat usaha Agen BRILink Saryatun, Jalan Kemayoran Gempol Nomor 11, RT 012 RW 06, Kemayoran, Jakarta, baru-baru ini.



Saryatun tidak pilih-pilih dalam melayani konsumen. (Foto: TUty Ocktaviany)

Niat awal Saryatun menjadi Agen BRILink tidak sekadar menambah penghasilan keluarga, tetapi membantu tetangga dan masyarakat.

Saryatun mengatakan, banyak orang memakai jasa BRILink miliknya karena sudah kenal.

“Sejak menjadi Agen BRILink, tetangga makin banyak yang tahu. Masyarakat sekitar sini jadi kenal saya semua. Mereka biasanya transfer atau tarik tunai. Termasuk bayar listrik, cicilan dan lainnya. Kadang orang Tangerang pas lewat sini, suka manfaatkan jasa BRILink milik saya,” ucapnya.

Saryatun cerita bahwa konsumennya banyak dari kelas bawah. Mereka penjual ayam potong, penjual tahu bulat, tukang bakso, dan lainnya.

“Kalau tukang ayam, suka transfernya jam 02.00 malam. Uangnya receh, Rp2.000. Dia suka naruh uang saja karena harus jualan lagi. Kalau uangnya sampai kurang, saya diminta bilang saja. Dan seringnya tidak kurang, pas saja. Tapi ya itu, uangnya receh. Saya perlu rapikan satu-satu uangnya,” ucap perempuan yang akrab disapa Bu Atun ini.

Tidak hanya tukang potong ayam, Saryatun mengaku konsumennya yang tukang tahu bulat juga sering transfer uang Rp2.000.

“Saya tidak masalah. Tidak merasa terganggu. Sama-sama duit juga. Setahu saya, Agen BRILink lainnya ada yang tidak mau terima uang receh,” ucapnya.

Atun memang sangat all out melayani konsumennya. Jam berapa pun dia bisa melayani.

“Mereka suka janjian, telepon saya dulu. Jadi, saya tahu dia akan datang ke rumah. Saya kasihan jika mereka tidak dilayani saat ingin transfer uang,” kata Atun sekaligus jalani bisnis pulsa dan camilan di rumah.

Niat tulus Atun yang membantu masyarakat lewat Agen BRILink, rupanya berbuah manis. Dalam beberapa kesempatan, dia mendapatkan reward dari Bank BRI sebagai Agen BRILink yang transaksinya banyak.

“Saya dapat emas, 5 gram dan 2 gram. Transaksi antar bank di saya banyak. Jadi dapat hadiah untuk kategori wilayah BRI RO Jakarta 1,” kata Atun yang bercita-cita ingin umrah.

Atun cerita, waktu itu hadiahnya langsung dianter oleh perwakilan BRI Kanwil dan mantri. Atun senang sekali, usahanya selama ini ternyata diapresiasi.

“Ya Allah, terima kasih banyak telah menolong saya. Bersyukur, BRI menolong saya dari bawah. Saya berharap BRI lebih maju, saya juga maju,” ucapnya.