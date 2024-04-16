Cerita Erina Bikin Nastar Tanpa Mixer, Alhasil Kaesang Pangarep Kerja Keras

LEBARAN 2024 sudah lewat seminggu, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep baru bikin nastar. Kue Lebaran paling laku dimakan itu dibuat mereka di rumah sendiri.

Erina Gudono membagikan momen bikin nastar Lebaran di Instastory-nya. Dia pun merasa bangga dengan hasil nastar yang dibuatnya bersama sang suami, tak lain adalah Kaesang Pangarep.

"Lebarannya sudah selesai tapi baru bikin nastar. Perdana bikin sama Kaesang Pangarep, tapi Alhamdulillah nggak gagal. Enak," kata Erina di keterangan foto yang diunggah sambil menampilkan penampakan nastar bikinannya, dikutip Selasa (16/4/2024).

Tak cukup satu postingan, Erina bikin 3 dan semuanya bercerita soal nastar. Nah, di foto berikutnya dia membagikan foto nastar dan juga tangkapan layar pesan WhatsApp, entah antara Erina dengan siapa chat itu terjadi.

Namun yang jelas, di chat WhatsApp itu orang yang diajak ngobrol Erina menilai nastar bikinannya enak dengan indikator adonannya lembut. "Nastarnya lembut banget. Adonannya enak banget. Resepnya adek jos. Enak banget," puji orang itu.

"Mau spill resep nastarnya nggak?" tulis Erina menawarkan ke netizen.