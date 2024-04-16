Potret Maudy Ayunda Nikmati Liburan Cantik Bareng Suami di Lombok

MAUDY Ayunda baru saja menikmati momen liburannya. Bersama sang suami, Jesse Choi, pelantun Perahu Kertas itu asyik menikmati indahnya kota Lombok, Nusa Tenggara Barat di momen liburan ini.

Keseruan Maudy dan Jesse liburan di Lombok itu diunggah mereka di Instagram. Nampak kehangatan dari keluarga kecil ini saat liburan bersama.

Saat liburan ini, Maudy juga tetap tampil cantik memesona. Penasaran seperti apa potret keseruan Maudy Ayunda dan sang suami saat liburan di Lombok? Yuk intip potretnya dilansir Instagram, @jessechoi_.

Asyik Main di Bukit

Keseruan liburan Maudy Ayunda dan Jesse Choi terlihat saat keduanya asyik bermain di bukit yang indah. Potret tersebut menampilkan momen Maudy dan Jesse yang menikmati keseruan di tengah rumput hijau.

Pemandangan di bukit tersebut juga begitu memesona, ditambah dengan keceriaan momen Jesse dan Maudy yang menambah keseruan liburan mereka.

Pose Bareng Suami

Masih di atas bukit yang hijau dan asri, Maudy kompak berpose bersama Jesse. Keduanya tampil kasual saat berselfie bersama dengan pemandangan laut dan hamparan rumput yang asri.

Maudy juga terlihat cantik dengan atasan putih dan topi yang memberi kesan kasual dan simple di momen liburan ini.