5 Potret Cantik Nita Gunawan Pose dengan Pohon Bunga Sakura di Jepang: Aku Gak Rusak

ARTIS Nita Gunawan tengah menikmati liburannya di Negeri Sakura, Jepang. Lewat unggahan Instagram-nya, @nitagunawan09, wanita ini membagikan keseruan dan pose cantiknya selama plesiran ke negara ini.

Salah satu yang jadi sorotan ialah saat Nita berpose di depan pohon Sakura di Jepang. Seperti diketahui, pohon Sakura tengah ramai usai viral karena diduga ada WNI yang merusak bunga khas Jepang ini.

Meski begitu, Nita menegaskan dirinya tak merusak pohon tersebut. Ia hanya berpose bersama tanaman cantik ini.

“Tenang, gak akan aku rusak kok bunganya. Aku cuma kagum dan foto saja sama keindahan Sakura,” tulis Nita.

Penasaran, seperti apa pose cantik Nita Gunawan saat liburan di Jepang ini? Yuk simak potretnya, Selasa (16/4/2024)

1. Background Gunung Fuji: Di foto ini, Nita tampil memukau menampilkan senyum indahnya. Tak hanya pemandangan Gunung Fuji yang cantik, Nita juga terlihat memesona dengan outfit yang kasual dan simple.

2. Foto di hamparan bunga: Nita kembali memukau saat berpose di setiap sudut negara Jepang. Salah satunya saat berfoto dengan pemandangan bunga tulip yang indah.

Makin manis dalam balutan outfit berupa padanan long sleeve top warna biru yang dipadukan dengan bawahan berwarna hitam. Pesonanya tak kalah cantik dengan bunga-bunga indah di belakangnya ya?