Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Nita Gunawan Pose dengan Pohon Bunga Sakura di Jepang: Aku Gak Rusak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |19:30 WIB
5 Potret Cantik Nita Gunawan Pose dengan Pohon Bunga Sakura di Jepang: Aku Gak Rusak
Potret Nita Gunawan liburan di Jepang, (Foto: Instagram @nitagunawan09)
A
A
A

ARTIS Nita Gunawan tengah menikmati liburannya di Negeri Sakura, Jepang. Lewat unggahan Instagram-nya, @nitagunawan09, wanita ini membagikan keseruan dan pose cantiknya selama plesiran ke negara ini.

Salah satu yang jadi sorotan ialah saat Nita berpose di depan pohon Sakura di Jepang. Seperti diketahui, pohon Sakura tengah ramai usai viral karena diduga ada WNI yang merusak bunga khas Jepang ini.

 BACA JUGA:

Meski begitu, Nita menegaskan dirinya tak merusak pohon tersebut. Ia hanya berpose bersama tanaman cantik ini.

 BACA JUGA:

“Tenang, gak akan aku rusak kok bunganya. Aku cuma kagum dan foto saja sama keindahan Sakura,” tulis Nita.

Penasaran, seperti apa pose cantik Nita Gunawan saat liburan di Jepang ini? Yuk simak potretnya, Selasa (16/4/2024)

1. Background Gunung Fuji: Di foto ini, Nita tampil memukau menampilkan senyum indahnya. Tak hanya pemandangan Gunung Fuji yang cantik, Nita juga terlihat memesona dengan outfit yang kasual dan simple.

2. Foto di hamparan bunga: Nita kembali memukau saat berpose di setiap sudut negara Jepang. Salah satunya saat berfoto dengan pemandangan bunga tulip yang indah.

Makin manis dalam balutan outfit berupa padanan long sleeve top warna biru yang dipadukan dengan bawahan berwarna hitam. Pesonanya tak kalah cantik dengan bunga-bunga indah di belakangnya ya?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement