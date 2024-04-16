Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Isu Meghan Markle Lakukan Bullying ke Staf Kerajaan, Mantan Ajudan Akhirnya Angkat Suara

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |17:30 WIB
Isu Meghan Markle Lakukan Bullying ke Staf Kerajaan, Mantan Ajudan Akhirnya Angkat Suara
Mantan ajudan Meghan Markle angkat bicara soal isu bullying sang Duchess, (Foto: Marca)
A
A
A

BEBERAPA waktu lalu, Duchess of Sussex, Meghan Markle ramai diberitakan rumor bullying. Ia disebut-disebut telah melakukan penindasan terhadap staf di Istana, sewaktu dirinya belum mengundurkan diri sebagai senior member kerajaan Inggris.

Ternyata isu ini masih terus berlanjut, setelah beberapa waktu, mengutip Newsweek, Selasa (16/4/2024) mantan ajudan utama Meghan Markle diketahui untuk pertama kalinya mengonfirmasi bahwa dirinya memang pernmah diwawancarai sebagai bagian dari penyelidikan istana atas tuduhan bahwa Meghan telah menindas stafnya.

Kala itu, Duchess of Sussex dituduh memaksa dua asisten pribadinya untuk mundurk, keluar dari Istana Kensington dalam email internal tahun 2018 yang disebut akhirnya bocor ke surat kabar Inggris The Times beberapa hari sebelum Meghan menjadi bintang tamu acara Oprah Winfrey pada 2021.

Meghan selalu membantah tuduhan tersebut. Pada saat pengaduan pertama kali diajukan, Samantha Cohen adalah sekretaris pribadinya, penasihat paling senior yang melapor ke keluarga kerajaan.

Samantha yang diwawancara surat kabar Australia Herald Sun, disebut mendapat pertanyaan tentang tuduhan intimidasi tersebut. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa wanita asal Australia itu mengonfirmasi dirinya adalah salah satu dari 10 staf yang diwawancarai sebagai bagian dari penyelidikan Istana Buckingham atas tuduhan tindakan bully alias perundungan tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/194/2922280/solo-tanpa-pangeran-harry-meghan-markle-pakai-gaun-rp21-juta-di-red-carpet-4aMMcT5HgT.jpg
Solo Tanpa Pangeran Harry, Meghan Markle Pakai Gaun Rp21 Juta di Red Carpet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/194/2882699/potret-meghan-markle-pakai-sneakers-hermes-ke-invictus-games-OwUUFHK4Sb.jpg
Potret Meghan Markle Pakai Sneakers Hermes ke Invictus Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/28/612/2676602/panggil-meghan-markle-ini-permintaan-ratu-elizabeth-ii-sebelum-meninggal-dunia-5cx8JHtHov.JPG
Panggil Meghan Markle, Ini Permintaan Ratu Elizabeth II Sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/20/612/2671212/meghan-markle-menangis-di-pemakaman-ratu-elizabeth-ii-netizen-air-mata-buaya-u6FLPVauTM.JPG
Meghan Markle Menangis di Pemakaman Ratu Elizabeth II, Netizen: Air Mata Buaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/20/194/2671090/meghan-markle-pakai-dress-rp24-juta-di-pemakaman-ratu-elizabeth-ii-ternyata-ini-maknanya-yNctCEzurf.JPG
Meghan Markle Pakai Dress Rp24 Juta di Pemakaman Ratu Elizabeth II, Ternyata Ini Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/13/612/2666628/potret-momen-jabat-tangan-meghan-markle-ditolak-warga-inggris-MXqmQ6oarv.JPG
Potret Momen Jabat Tangan Meghan Markle Ditolak Warga Inggris
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement