Viral Momen Manis Masinis MRT Jakarta Didatangi Anak saat Bekerja, Netizen: Menyala Ibuku!

NAMA Tiara Alincia Putri belakangan menjadi perbincangan publik, karena merupakan satu dari enam masinis perempuan yang mengoperasikan Mass Rapid Transit (MRT).

Melalui unggahannya di Instagram, Tiara banyak membagikan aktivitasnya saat menjadi masinis. Tampilannya terlihat keren memakai baju dinasnya berwarna biru dongker. Baru-baru ini video yang dia unggah pun viral di media sosial.

Pasalnya, video tersebut memperlihatkan momen manis saat dirinya tengah bekerja, mengendarai MRT, tiba-tiba bertemu dengan sang buah hati yang sedang menunggunya di peron stasiun MRT.

Saat melihat sang anak sedang menunggu kereta yang dibawanya datang, ia nampak melambaikan tangan seraya menyapa sang anak.

"Biasanya dadah-dadahin ke anak kecil, sekarang ke anak sendiri, terharu dikit haha," tulis Tiara seperti dikutip dari Instagram @tiaralincia, Selasa (16/4/2024)