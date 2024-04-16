Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Jam Tangan Pendeta Gilbert Lumoindong Harganya Rp215 Juta, Netizen: Halo Ditjen Pajak

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |12:01 WIB
Viral Jam Tangan Pendeta Gilbert Lumoindong Harganya Rp215 Juta, Netizen: Halo Ditjen Pajak
Pendeta Gilbert Lumoindong. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENDETA Gilbert Lumoindong sedang menjadi sorotan publik, terlebih kemarin dia menyambangi kediaman mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pendeta Gilbert Lumoindong viral di media sosial akibat ceramahnya yang dianggap menyinggung soal sholat dan zakat dalam Islam. Pernyataan tersebut membuat gaduh media sosial.

Pendeta Gilbert

Dengan segala kerendahan hati, saya meminta maaf karena kegaduhan yang ada," kata Pendeta Gilbert Lumoindong pada awak media.

Dia pun memberi klarifikasi bahwa video yang tersebar itu telah dipotong-potong oleh oknum tak bertanggung jawab, sehingga tidak memuat penjelasan yang lengkap. Ia menegaskan tak bermaksud mengolok-olok umat Muslim melalui ceramah tersebut.

Di sisi lain, kehebohan yang dibuat Gilbert Lumoindong di media sosial membuatnya jadi sasaran netizen. Salah satu hal yang diungkap netizen dari kehidupan pribadi pendeta ini adalah koleksi jam tangan mewah yang dimilikinya.

Akun X @NyaiNeneng membagikan foto yang mana di sana terlihat kalau Pendeta Gilbert Lumoindong mengenakan jam tangan seharga mobil.

Jam mewah milik Pendeta Gilbert itu diketahui adalah Rolex GMT-Master II Ref. 16713 Root Beer yang harganya mencapai Rp215 juta. Bahkan, menurut penelusuran MNC Portal di website Chrono24, jam tangan itu dihargai Rp270,5 jutaan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/612/3083207/jam_tangan_mekanik_tertipis_di_dunia_tercipta-tTjP_large.jpg
Jam Tangan Mekanik Tertipis di Dunia Tercipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/194/3077379/patek_philippe-7eSF_large.jpg
Patek Philippe Akhirnya Buat Jam Tangan Baru setelah 25 Tahun Vakum, Harganya Setara Mobil Mercedes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/194/3077326/jam_tangan_presiden_prabowo_subianto_dan_wakil_presiden_gibran_rakabuming_raka-84Ib_large.JPG
Jadi Sorotan, Jam Tangan Prabowo Harga Rp1 Jutaan sedangkan Gibran Rp77 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/194/3067074/jam_tangan-UIi2_large.jpg
Guys, Begini Tips Memilih Jam Tangan Otomatis untuk Dikoleksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/194/3058538/paus_fransiskus-dvRb_large.jpg
Penampakan dan Spesifikasi Jam Tangan Paus Fransiskus yang Bikin Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/612/3044352/omega_super_blue-ACXm_large.jpg
Terinspirasi Supermoon, Omega Luncurkan Jam Tangan Koleksi Terbatas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement