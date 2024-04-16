Viral Jam Tangan Pendeta Gilbert Lumoindong Harganya Rp215 Juta, Netizen: Halo Ditjen Pajak

PENDETA Gilbert Lumoindong sedang menjadi sorotan publik, terlebih kemarin dia menyambangi kediaman mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pendeta Gilbert Lumoindong viral di media sosial akibat ceramahnya yang dianggap menyinggung soal sholat dan zakat dalam Islam. Pernyataan tersebut membuat gaduh media sosial.

Dengan segala kerendahan hati, saya meminta maaf karena kegaduhan yang ada," kata Pendeta Gilbert Lumoindong pada awak media.

Dia pun memberi klarifikasi bahwa video yang tersebar itu telah dipotong-potong oleh oknum tak bertanggung jawab, sehingga tidak memuat penjelasan yang lengkap. Ia menegaskan tak bermaksud mengolok-olok umat Muslim melalui ceramah tersebut.

Di sisi lain, kehebohan yang dibuat Gilbert Lumoindong di media sosial membuatnya jadi sasaran netizen. Salah satu hal yang diungkap netizen dari kehidupan pribadi pendeta ini adalah koleksi jam tangan mewah yang dimilikinya.

Akun X @NyaiNeneng membagikan foto yang mana di sana terlihat kalau Pendeta Gilbert Lumoindong mengenakan jam tangan seharga mobil.

Jam mewah milik Pendeta Gilbert itu diketahui adalah Rolex GMT-Master II Ref. 16713 Root Beer yang harganya mencapai Rp215 juta. Bahkan, menurut penelusuran MNC Portal di website Chrono24, jam tangan itu dihargai Rp270,5 jutaan.