HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Perbedaan Panggilan Bilqis ke Mantan Pacar Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |10:12 WIB
Ternyata Ini Perbedaan Panggilan Bilqis ke Mantan Pacar Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana
Perbedaan Bilqis dan Ayu Ting Ting (Foto: Instagram)
A
A
A

TERNYATA ini perbedaan panggilan Bilqis ke mantan pacar Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana. Apalagi kedua pasangan ini dikabarkan sudah menikah diam-diam.

Padahal panggilan Bilqis ke Muhammad Fardana yakni om saja. Hal itu diungkapkan oleh Ayu Ting Ting saat dalam salah satu acara televisi swasta.

Ternyata ini perbedaan panggilan Bilqis ke mantan pacar Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana. Salah satunya adalah saat pelantun lagu Geboy Mujaer memiliki kekasih bernama Adit Jayusman.

Ayu ting ting

Anak semata wayangnya pernah memanggil mantan kekasihnya dengan sebutan pupu alias memiliki makna yakni papa.

Padahal Bilqis menganggap Pupu adalah sapaan ideal untuk pria yang menjadi suami ibunya. Untuk diketahui, Bilqis dan Adit sudah sangat akrab. Namun pada akhirnya Ayu Ting Ting membatalkan pernikahan tersebut.

Agar tidak mengulangi kesalahan, Ayu Ting Ting pun meminta agar Bilqis tidak terlalu dekat dengan kekasihnya sebelum menikah dengan resmi.

Halaman:
1 2
      
