Alami Depresi Akut, Aurelie Moeremans Belajar Journaling hingga Meditasi

AURELIE Moeremans, lewat akun sosial media miliknya diketahui baru-baru ini mengungkap kisah dirinya ketika mengalami depresi akut. Ia menyebut, kondisi itu bermula ketika mulai merasa kehilangan semangat dalam menjalani hidup.

Sang aktris mengatakan, beberapa tahun belakangan walau sibuk menjalani banyak aktivitas, namun ia tetap merasa hampa.

“Jadi, beberapa tahun terakhir ini semangatku untuk hampir segala hal tuh hilang. Aku tetap kerja terus kok, tetap lakuin rutinitas sehari-hari, tapi kok ya rasanya hampa,” curhat Aurelie, dikutip dari aku Instagram, @aurelie, Selasa (16/4/2024)

Imbas hilangnya semangat hidup dan kehampaan yang dirasakan, Aurelie mengaku sampai ikut tidak semangat untuk melakukan shooting. Bahkan sampai menolak 2 proyek film yang sudah lama ia impikan.

“Aku sampe gak enjoy shooting lagi, makanya memilih untuk berhenti sejak tahun lalu. Bahkan ya, aku sempet ditawarin main di 2 proyek bareng aktor yang selama aku pengen banget satu project bareng, tapi aku tolak,” tambahnya.

Begitu juga dengan dunia musik yang sempat ia tekuni. Aurelie mengaku sejak kehilangan semangat hidup, ia bahkan tidak bisa menikmati musik, baik untuk sekedar mendengarkannya atau bernyanyi.