HOME WOMEN LIFE

Potret Rihanna Tampil Setengah Telanjang Pakai Baju Biarawati, Langsung Disemprot Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |09:08 WIB
Potret Rihanna Tampil Setengah Telanjang Pakai Baju Biarawati, Langsung Disemprot Netizen
Rihanna. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI Hollywood, Rihanna mendadak jadi sorotan publik. Pelantun Kiss It Better itu mengundang kontroversi usai berpose mengenakan baju seperti seorang biarawati dengan versi lebih terbuka dan menggoda.

Melansir Daily Mail, kekasih A$AP Rocky itu melangsungkan pemotretan tersebut untuk cover majalah Interview. Riri, akrab Rihanna disapa nampak mengenakan penutup kepala seperti seorang biarawati.

Rihanna

Ia juga memakai blus Dior yang tidak dikancing sehingga memperlihatkan belahan dadanya. Ibu dua anak itu juga berpose dan berekspresi menggoda ke depan kamera.

Momen Rihanna tampil dengan pakaian seperti biarawati versi terbuka ini sontak mengundang kontroversi. Banyak warganet menguhujat Riri karena dianggap melecehkan agama Kristen lantaran pakaiannya ini.

Rihanna

Warga X juga menanggapi perihal pakaian erots Rihanna yang diduga mengandung unsur agama itu.

Halaman:
1 2
      
