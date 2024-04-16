Viral Fashion di Jakarta Vs Kampung, di Kota Jadi Princess di Kampung Angon Kambing

KETIKA pulang kampung, banyak orang akan kembali menjadi diri mereka sendiri, tidak peduli apapun pekerjaannya. Tidak heran jika penampilan yang mereka tampilkan antara di kota dengan di kampung akan berbeda 180 derajat.

Hal itu yang dirasakan oleh seorang netizen yang membagikan kesehariannya ketika tengah mudik di Kampung halaman. Momen itu dibagikan oleh akun TikTok @yourfavoritmiyy.

"Ketika kehidupan di Jakarta dan di kampung berbeda 180 derajat," tulis akun dalam keterangannya di video.

Dalam video tersebut, dia terlihat tengah selfie ala-ala ABG ibu kota dengan penampilannya yang stylish. Memadukan crop top dengan celana bahan hitam, dia juga tampak memakai sneakers putih. Wajahnya pun dipoles dengan makeup tebal dan rambut dicurly.

Kemudian dia memberikan kehidupannya selama mudik. Dia justru tampil santai memakai daster dengan rambut dikuncir asal. Yang menarik selama di kampung dia terlihat mengasuh dua anak kambing.

"Bener-bener balik kampung, di Jakarta jadi princess orangtua di kampung ngasuh kambing nyangkut di jaring," tambahnya.