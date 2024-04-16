Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mau Tidur Nyaman di Pesawat? Inilah 4 Posisi Kursi Terbaik Menurut Pakar Perjalanan

Janila Pinta , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |16:30 WIB
Mau Tidur Nyaman di Pesawat? Inilah 4 Posisi Kursi Terbaik Menurut Pakar Perjalanan
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
A
A
A

ASPEK keamanan dan kenyamanan adalah yang terpenting perlu diperhatikan dalam melakukan perjalanan.

Terlebih perjalanan di udara yang cenderung menimbulkan kekhawatiran yang cukup tinggi.

Tak hanya keamanan terkait keselamatan diri, namun juga bagaimana menciptakan kenyamanan diri selama perjalanan itu sendiri. Misalnya kenyamanan saat tertidur di pesawat, khususnya dalam penerbangan yang memakan waktu cukup panjang.

Untuk itu, bagi Anda yang hobi tertidur di pesawat, berikut posisi kursi terbaik untuk tidur nyaman di pesawat menurut pakar perjalanan, seperti dikutip dari laman Huffpost.

1. Kursi dekat jendela

Para pakar sepakat bahwa posisi ini bagus untuk tertidur di pesawat karena posisinya yang berada di ujung sehingga anda tidak akan terganggu ketika penumpang lain melewati Anda saat menuju ke toilet. Untuk itu, ini dapat menjadi alasan kenapa Anda harus menghindari kursi bagian tengah.

Duduk di kursi dekat jendela juga memungkinkan Anda untuk memanfaatkan dinding sebagai tempat menyandar ketika tertidur.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Selain untuk kenyaman saat tidur, menurut Gaby Beckford pendiri situs perjalanan Packs Light dengan duduk di kursi dekat jendela juga dapat menghibur diri karena dapat melihat ke luar melalui jendela pesawat.

2. Kursi dekat jendela bagian sayap

Menurut Sean Lau seorang travel blogger, kursi dekat jendela di bagian sayap pesawat merupakan tempat duduk terbaik ketika di pesawat. Khususnya bagi Anda yang memiliki rasa takut saat terbang.

Hal itu karena posisi ini berada di dekat area pusat gravitasi pesawat sehingga tempat duduk tersebut adalah titik termulus di pesawat. Selain itu, Anda juga akan semakin nyaman karena ketenangan dari melihat ke luar jendela.

3. Kursi baris bagian depan

Sean Lau juga menambahkan bahwa kursi di baris bagian depan dapat menjadi pilihan Anda untuk menciptakan kenyamanan ketika tertidur di penerbangan.

Baris depan cenderung tidak banyak gelombang atau turbulensi sehingga tidur Anda tentunya akan lebih nyenyak tanpa banyak terganggu oleh guncangan saat di pesawat.

