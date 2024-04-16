Minum Jus Buah yang Disaring Tidak Baik untuk Anak, Ini Penjelasannya

JUS dianggap sebagai minuman sehat untuk diberikan kepada si kecil, karena terbuat dari buah-buahan yang memiliki banyak sekali manfaat serta nutrisi. Selain itu, ada banyak berbagai pilihan jus enak tanpa tambahan gula.

Namun Anda perlu tahu, untuk anak di usia dibawah lima tahun minum jus harus dibatasi. Padahal jus bagus, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun menyarankan konsumsi buah.

Dokter Spesialis Anak, dr Miza Dito Afrizal, Sp.A menjelaskan jus buah sendiri ada dua metode pembuatannya, ada yang menggunakan blender biasa, ada juga yang menggunakan juicer. Menurut dr Miza yang tidak boleh adalah minum jus dengan menggunakan juicer. Sebab biasanya serat dan air dari buah tersebut terpisah.

“Kata kuncinya ada dua, fiber dan fruktosa, dalam buah ada gula alami yang disebut fruktosa. Dan kita semua tahu bahwa buah mengandung fiber atau serat. Nah fruktosa ini kalau dikonsumsi berbarengan dengan serat misalnya dikonsumsi buah langsung atau blender, si serat akan menghambat penyerapan gula. Dengan begitu terserapnya bertahap dan pelan-pelan, dan ini adalah hal yang bagus buat tubuh,” tutur dr Miza seperti dikutip dari akun TikTok @mizaafrizal, Rabu (17/4/2024).