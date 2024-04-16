5 Manfaat Mengonsumsi Kelapa Bakar bagi Kesehatan

KELAPA bakar merupakan salah satu minuman yang cukup banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia. Tak kalah dengan es kelapa pada umumnya, kelapa bakar adalah cara unik dengan sensasi berbeda saat minum air kelapa.

Banyak orang yang memilih untuk minum kelapa bakar karena khasiatnya yang bagus untuk kesehatan. Beberapa penjualnya pun mencampur berbagai rempah seperti jahe, susu, dan rempah lainnya.

Berbeda dari kelapa biasa, kelapa bakar jauh lebih aromatik dari rempah dan ada aroma smoky karena telah melalui proses pembakaran. Yuk intip lima manfaat kelapa bakar seperti dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (17/2/2024).

1. Menghidrasi tubuh

Minum air kelapa bakar bisa membantu mengembalikan hidrasi tubuh yang hilang akibat aktivitas yang padat atau terlalu lama beraktivitas di luar ruangan. Kandungan mikronutrien penting seperti natrium, kalium, magnesium, kalsium, tembaga, seng, dan selenium bisa membantu mengisi kembali elektrolit yang hilang saat menjaga fungsi tubuh serta dikeluarkan melalui keringat.

2. Menghangatkan tubuh

Bagi Anda yang sedang kurang enak badan atau sedang demam tinggi, Anda bisa minum air kelapa bakar untuk membantu menghangatkan badan. Terlebih jika tubuh sedang sakit, maka membutuhkan lebih banyak cairan untuk menetralisirnya.

3. Meningkatkan daya tahan tubuh

Kelapa bakar juga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, terlebih jika dikonsumsi ketika musim pancaroba sedang melanda. Beberapa penjual menawarkan air kelapa bakar yang dicampur dengan rempah seperti jahe, sereh, kayu manis dan madu. Hal ini bisa mengembalikan kebugaran tubuh agar tidak mudah sakit.

4. Mengatasi masuk angin

Jika Anda mengalami masuk angin, apalagi setelah terkena hujan, maka Anda bisa konsumsi kelapa bakar yang dicampur jahe dan madu. Selain menghangatkan tubuh, jahe dan madu bisa membantu tubuh lebih hangat dan menangkal infeksi virus dan mengurangi rasa mual.